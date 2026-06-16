Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó a La Manche-csatornán

vizsgálat;jacht;Egyesült Királyság;figyelmeztető lövés;La Manche-csatorna;orosz hadihajók;

2026-06-16 19:46:00 CEST

Feltételezések szerint a brit és a francia partok között cirkáló orosz hajó az árnyékflottával végrehajtott illegális olajszállításokat felügyeli.

Az Admiral Grigorovics orosz fregatt legénysége adott le egy vagy több figyelmeztető lövést a brit bejegyzésű polgári hajóra, amely az orosz hadihajó közelébe került a La Mache-csatornán – írja a Telex egybehangzó brit médiaértesülésekre hivatkozva. Kiemelték, hogy a lövések a hadihajóról a 500 méteres távolságon belülről dördültek el a jacht irányába.

The Daily Telegraph című konzervatív napilap forrásai szerint személyi sérülés nem történt és a brit hajó sem károsodott. A jacht folytatta útját. A hadihajó az orosz haditengerészet egyik modern, 2016-ban szolgálatba állított rakétás fregattja, hossza közel 125 méter, legénysége pedig legfeljebb 220 fő. A-190 típusú 100 mm-es főágyúval van felszerelve, amely percenként 80 lövést képes leadni több mint 20 km-es lőtávolságra, és egyszerre több célpontot is meg tud támadni.

A Sky News katonai elemzője szerint az orosz hadihajó rendszeresen cirkál az Egyesült Királyság környékén, „hónapok óta fel-alá járkál a brit partok mentén”. A hajó az elemző szerint ezúttal Normandia felé, a La Manche-csatorna másik végébe hajózott, az oroszok ott tartják a hajót, és az árnyékflotta tankereit kíséri oda-vissza a csatornán, mert úgy gondolják, hogy ez elriasztja a briteket attól, hogy bármit lépjenek.

A királyi haditengerészet egy hajója az incidens idején figyelte az orosz hajót, de a lap szerint az esetnek vélhetően nincs köze ahhoz, hogy az Egyesült Királyság a múlt hétvégén a La Manche-csatornán lefoglalta az oroszok árnyékflottájának egy kameruni zászló alatt közlekedő tankerét, amely London gyanúja szerint a szankciók megkerülésével orosz olajat szállított. A londoni védelmi minisztérium szóvivője közölte, hogy a tárca vizsgálja a mostani incidenst.