Orbán Viktor;

2026-06-18 06:00:00 CEST

Orbán Viktor szerint, aki az épp profilt váltó – ja, mégsem – Indexnek adott interjút, elmondta, hogy a TikTokról 70, a Facebookról tájékozódók esetén pedig 66 százalékos arányban maradtak alul. Konklúzió is van: a Fidesz nem tudta tartani a tempót. Miközben tizenhat éven át bíráltuk a jogállamiságot módszeresen leépítő kormánypártot, egy dologban mégis volt valamiféle hallgatólagos egyetértés: Orbán Viktort okos politikusnak tartották. Nem jónak, de okosnak. Ez a kép egy jó ideje megrepedni látszik.

Én azt értem, hogy a megmaradt tábort a szokásos bullshittel egyben kell tartani, de ez a megfejtés már teljes agyrém, és hemzseg az ellentmondásoktól. A Fidesz hónapok óta azt hajtogatja, hogy a „mindig lázadó” fiatalok most éppen ellenük lázadtak fel, mert ez lett a divat. Az említett interjúban maga Orbán is arról beszél, hogy nekik különösebb dolguk nincs, a fiatalok majd idővel a Tisza ellen is fellázadnak (ezek a fiatalok!?), végül pedig ráébrednének, hogy végig a háttérben várakozó Dagobert bácsi volt a megoldás, aki tárt karokkal őrizte számukra a bölcsességet.

Az egy dolog, hogy ez a lázálom soha nem fog valóra válni, de van más is. A Facebookot nem csak a fiatalok használják, hanem mindenki, és arányaiban több a 30 feletti, mint alatti. Tehát ha 66 százalékban vesztettek, akkor nem akarok ünneprontó lenni, de baromira nem a fiatalokon úszott el ez a választás. Persze mindez más adatokból is világosan kiolvasható. Csak hát azokkal, mint tudjuk, nem különösebben szeretnek foglalkozni. És van még valami. Teljes, totális tévedés, hogy mindennek bármi köze lenne ahhoz, hogy ők nem voltak jók a digitális térben. A világ összes pénzét rákölthették volna arra (ja, rá is költötték, elnézést), hogy csúnya gonosz Brüsszel, meg ukránok, az nem fog működni, ha egyszer köszönő viszonyban sincs a magyar hétköznapi valósággal.