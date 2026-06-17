Orbán Viktor Bige Lászlónak: Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete

Orbán Viktor;oligarchák;nyílt levél;Nitrogénművek Zrt.;Bige László;Tisza Párt;

2026-06-17 15:44:00 CEST

A Tisza oligarchának minősítette a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatóját a volt miniszterelnök, válaszul Bige László nyílt levelére, amelyben „senkinek” nevezte Orbán Viktort, és felsorolta azokat a törvénytelenségeket, amelyeket szerinte ellene, a családja és a vállalatai ellen követtek el az elmúlt 16 évben.

Orbán Viktor üzent Bige Lászlónak, miután a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatója a Kontrollon megjelent nyílt levelében kemény vádakat fogalmazott meg a volt miniszterelnökkel és az általa vezetett adminisztrációval szemben.

Az írás elején Bige László megjegyezte, hogy a levelet eredetileg május 8-án akarta közöltetni, de az MTI nem hozta nyilvánosságra. „Nem tudom szó nélkül hagyni azt a 16 évet, amit elvett az életemből (mindannyiunk életéből), tönkretette és kirabolta a hazánkat” – írta, majd felsorolt „néhány olyan törvénytelenséget”, amit szerinte ellene, a családja és a vállalatai ellen követtek el.

Állítása szerint meg akarták szerezni a vagyonát, a Nitrogénművek Zrt.-t. „Úgy akartak jogot formálni, hogy a bank piaci/üzleti alapon adott hitelt. Majd miután én átstrukturáltam és 450 millió euróért hajtottam végre beruházásokat, (egyetlen fillér állami támogatást sem kapva) felmondta a hiteleimet, és a gyár felét egy strómanon keresztül meg akarta szerezni. Ez egy jól bevált modell volt, amit sokakkal szemben alkalmaztak sikeresen. 2015-ben azt mondták nekem, hogy szabad elvonulást kapok, de ha nem megyek el az országból, akkor bebörtönöznek” – fejtette ki.

Arra is kitért, hogy eljárást is indítottak ellene, de a Nemzeti Nyomozó Iroda 2025-ben lezárta a nyomozást, és bár sem a gyár, sem egyetlen dolgozója ellen nem emeltek vádat, hét éven keresztül alaptalanul zaklatták őket.

„Tovább haladva az időben, a következő említésre méltó ügyünk a versenyhivatallal volt, amely történelmi nagyságú, 11,05 milliárd forintos bírságot szabott ki a cégcsoportomra” – írta. Majd azzal folytatta: „Kiszabott 11,5 milliárd bírságot, a Fővárosi Törvényszék 2024-ben megsemmisítette. A GVH 2025 tavaszán újrakezdte, majd 2025 novemberében indított egy újabb eljárást, ami olyan homályos, hogy aki leírta sem tudja, hogy miről szól. (…) A versenyhivatali bírságot természetesen a Fővárosi Törvényszék végzésében megsemmisítette. A cégcsoportom a befizetett bírságot kamataival együtt visszakapta.”

Arról is beszámolt, hogy megkérdőjelezték a tisztességét, a kormánypárti lapokon keresztül „bártollnokok” próbálták „kommunistának, vörös bárónak” beállítani, majd a levele végén úgy fogalmazott: „Tisztelt Ex Miniszterelnök Úr! Jó, ha megszokja a gondolatot, hogy Ön ma már egy senki”. Orbán Viktor gyorsan reagált Bige László bírálataira, az MTI-hez eljuttatott rövid közleményében azt írta:

„Kedves Bige László! Olvastam nyílt levélnek álcázott fizetett hirdetését az egyik tiszás pártlapban (még nem a Mandinerben). Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete, azt is megértettem, hogy tiszás oligarchák zászlóvivőjeként most könnyebb életben reménykedik. Sok sikert kívánok!”

Mint arról beszámoltunk, április közepén az Európai Unió Bírósága (EUB) ítéletében kimondta, az Orbán-kormány által 2023-ban, az ukrajnai háborúra hivatkozva bevezetett szén-dioxid-kvóta adó „ellentétesnek tűnik az uniós joggal”. Az ügy azért került az EU elé, mert a Bige László-féle Nitrogénművek beperelte a magyar államot a szabályozás miatt, a Veszprémi Törvényszék pedig előzetes döntéshozatali kérdéssel fordult a luxembourgi testülethez.