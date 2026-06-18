Lefújták a bulit

MCC;

2026-06-18 06:00:00 CEST

Az MCC Feszt idén elmarad. A szervezők szerint „a kialakult helyzetre való tekintettel”. Ez a mondat szinte önálló műalkotás. A „kialakult helyzet” ugyanis nem földrengés és nem egy újabb világjárvány. Hanem az, hogy a Fidesz elvesztette a választást. Csak ezt épp nem merték beleírni a közleménybe.

A mismásolásuk persze indokolt; ha konkrétan fogalmaznak, azzal kiröhögtetik magukat. Mégis milyen fesztivál az, aminek a megtartása egy párt választási eredményétől függ? Milyen kulturális vagy közösségi esemény az, ami egyik-napról a másikra eltűnik, mert a politikai hátország megbotlott a szavazófülkékben?

Próbáljuk ugyanezt elképzelni máshol. Megmondják Madonnának, hogy Orbán Viktor hiányában nem szólhat az Isla Bonita?

A számlát mégsem a bukott rendszer fizeti meg. Hanem azok a fiatalok, akik egyszerűen csak szerettek volna elmenni egy nyári fesztiválra. Többségük nyilván nem a Fideszre vett jegyet, most mégis olyan helyzetben találják magukat, mintha megafonosok lennének. Pedig egyszerűen bulizni akartak, koncertekre menni, ahogy minden normális huszonéves. Sőt még azzal sem lenne semmi baj, ha mindezt egy konzervatív szellemi közegben teszik. Mert egy normális országban helye van jobboldali műhelyeknek, fesztiváloknak és fiataloknak is.

A tragikomédia nem itt kezdődik. Hanem ott, hogy az MCC-ből végül nem önálló intézmény lett, hanem másokkal együtt bekebelezték. Az individuum patronálása helyett újabb szervvé váltak egy gonosz és végtelenül ostoba politikai testben. Ez a test minden próbálkozás ellenére áprilisban elfonnyadt, elesett. A vérkeringés megszűnt, a pénz elapadt; és a rendszer azokat is magával rántja, akik nem szabad akaratukból lettek a mandzsettagombjai.

Nem akarok egy apró témát ennyire felfújni, de mégis: ez a fajta beteg működtetése az országnak bizony 16 év mérlege. És ezen felül is akad még csattanó: Mit kapnak cserébe az Orbán bukása miatt nyári program nélkül maradt fiatalok? Ott lesz nekik Orbán az idei Tusványoson. Ha a NER díszletei elfogytak, vigasztalásként azért nézhetjük tovább a főszereplőt.