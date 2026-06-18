Anglia–Horvátország 4-2, ez volt eddig a futball-vb legjobb meccse

Anglia;labdarúgás;Horvátország;futball-vb 2026;

2026-06-18 00:33:00 CEST

Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2-re legyőzte szerdán a legutóbbi két világbajnokságon ezüst- és bronzérmes horvát csapatot az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság csoportkörének legnagyobb rangadóján.

A duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki három vb-n is eredményes volt, ráadásul tizedik találatával feljött a góllövők örökranglistájának tizedik helyére.

A második fordulóban Anglia a ghánai csapattal, míg Horvátország a panamai együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán.

A horvátok sokkal élesebben kezdték a csoportkör egyik legnagyobb rangadóját, mint a kissé kényelmesnek tűnő angolok, ennek ellenére utóbbiak szereztek vezetést, mert az ötödik vb-jén szereplő Modric késve akart felszabadítani, így a labda helyett Maduekét találta el a büntetőterületen belül. A megítélt tizenegyest ugyan Livakovic elsőre kivédte, de Kane újra próbálkozhatott, mert a horvát kapus már a lövés előtt elmozdult a gólvonalról, a Bayern München csatára pedig másodjára nem hibázott. A várakozásoknak megfelelően magas színvonalú és jó iramú összecsapás a mezőnyben ugyan kiegyenlített küzdelmet hozott, de a szigetországiak jóval veszélyesebbek voltak, mégis egyenlítettek a horvátok Baturina 18 méteres lövésével, melybe Pickford csak beleérni tudott. A lüktető első félidő végén előbb az angolok újra előnybe kerültek Kane szöglet utáni fejesével, majd közvetlenül a szünet előtt a rivális újfent egyenlített Musa találatával.

Térfélcserét követően a háromoroszlános együttes még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, melynek köszönhetően szinte azonnal Bellingham révén harmadszor is vezetést szerzett. A második játékrész első negyedórájában Anglia könnyedén eldönthette volna a találkozót, mert legalább négy ziccere volt, azonban Livakovic bravúrok sorozatát bemutatva meccsben tartotta a csapatát. A horvátok Modric le- és Kovacic becserélésével stabilizálták a középpályát, így valamelyest enyhült a nyomás a kapujukon, de továbbra is a szigetországiak irányították a játékot. Az első félidővel ellentétben ezúttal az ivószünet sem segített a horvátokon, akiknél továbbra is a kapus Livakovic volt a legjobb, a túloldalon Pickfordnak csak kétszer, Pasalic és Matanovic lövésénél kellett hárítania. Az utolsó tíz percben átengedte a területet Anglia, így védekezésre kényszerült, de igazán nagy helyzete nem volt a horvátoknak, sőt az angol kontrák voltak ígéretesek, melyek közül az elsőnél Spence ziccerét Livakovic még kivédte, de a csereként beállt Rashford lövésénél már ő is tehetetlen volt. A hosszabbításban majdnem szépített Horvátország, Kane viszont ezúttal hátul jeleskedett, ugyanis ő blokkolt egy közeli kísérletet.

Világbajnokság, L csoport, 1. forduló:

Anglia-Horvátország 4-2 (2-2)

Dallas, AT&T Stadion, 70 389 néző, Játékvezető.: Turpin (francia)

Gólszerző: Kane (12., 42., előbbit 11-esből), Bellingham (47.), Rashford (85.), illetve Baturina (36.), Musa (45+5.)

Anglia: Pickford - James, Konsa, Stones (Guehi, 87.), O'Reilly - Anderson, Rice (Rogers, 72.) - Madueke (Saka, 72.), Bellingham (Spence, 80.), Gordon (Rashford, 72.) - Kane

Horvátország: Livakovic - Sutalo, Vuskovic (Marco Pasalic, 66.), Gvardiol - Stanisic, Modric (Kovacic, 58.), Mario Pasalic (Kramaric, 79.), Perisic - Sucic, Baturina (Vlasic, 79.) - Musa (Matanovic, 66.)