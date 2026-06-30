Hátrányból fordított a dél-amerikai együttes.
Az osztrák válogatott 3-3-as döntetlent játszott Algériával a labdarúgó-világbajnokság J csoportjának szombati mérkőzésén, így a második helyen továbbjutott, az észak-afrikai együttes pedig harmadikként folytathatja a 32 között.
A dél-amerikaiak pénteken a Zöld-foki Köztársaság gárdájával találkozik Miamiban a nyolcaddöntőbe jutásért.
Az első világbajnokságán szerepelt üzbégek három vereséggel utazhatnak haza. A kongóiak szerdán Atlantában az angolokkal találkoznak a nyolcaddöntőbe jutásért.
A dél-amerikai együttes pénteken Ghánával találkozik Kansas Cityben a nyolcaddöntőbe jutásért, míg az európai gárda egy nappal korábban a legutóbb bronzérmes Horvátországgal csap össze Torontóban.
A nyolc éve ezüst-, legutóbb pedig bronzérmes európai együttes csütörtökön a K csoport második helyezettjével csap össze Torontóban a nyolcaddöntőbe kerülésért.
Az angol válogatott 2-0-ra legyőzte Panamát szombaton a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, így az első helyen jutott tovább.
Spanyolország mellett az újonc Zöld-foki Köztársaság válogatottja jutott a legjobb 32 közé a labdarúgó-világbajnokság H csoportjából, a kétszeres vb-győztes uruguayi válogatott búcsúzott.
A belga válogatott 5-1-re verte Új-Zélandot a labdarúgó-világbajnokság G csoportjának vancouveri mérkőzésén, így első helyen jutott a 32 közé.
Az egyiptomi válogatott 1-1-es döntetlent játszott az iráni csapattal pénteken a labdarúgó-világbajnokság G csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, így öt pontjával másodikként továbbjutott.
A nagy különbségű győzelem akár továbbjutást érhet a nyugat-afrikai ország csapatának.
Az első két mérkőzése után sima vereséget szenvedő Norvégia két legjobbját, Haalandot és Ödegaardot is nélkülözte, így az I csoportban be kellett érnie a második helyezéssel.
Az európai gárda egy ponttal kiesett a tornáról.
Az ázsiai csapat is reménykedhet, hogy a három pontjával benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.
A bosnyák válogatott 3-1-re legyőzte a katari csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, sikerével pedig megszerezte a 32 közé jutást jelentő harmadik helyet a négyesben.
Az előző tornán negyedik marokkói válogatott kétszer is hátrányba került ugyan, végül 4-2-re legyőzte Haitit szerdán a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának atlantai összecsapásán, így a második helyen jutott tovább.
A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte a skót csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának miami mérkőzésén, így csoportelsőként lépett a legjobb 32 közé.
A svájci válogatott 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát szerdán a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, így első helyen lépett a kieséses szakaszba, míg riválisa másodikként.
A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a Kongói DK csapatát kedden a labdarúgó-világbajnokság K csoportjának guadalajarai mérkőzésén, sikerével pedig a legjobb 32 közé jutott.
A vb-k történetében mind az öt meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcukkal már biztosan kiestek.
Az utolsó körben az európai együttes Panamával, míg az afrikai gárda a legutóbb bronzérmes Horvátországgal találkozik szombaton.
A portugál válogatott a papírformát érvényesítve 5-0-ra legyőzte kedden Üzbegisztánt az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság K csoportjának második fordulójában.
Jordánia kiesett a tornáról.
Izgalmas mérkőzést vívott a két csapat, végül a skandinávok örülhettek.
Így most már csak az a kérdés, hogy az első vagy a második helyen jut tovább.
A 39. születésnapját szerdán ünneplő nyolcszoros aranylabdás már két találattal előzi meg a német Miroslav Klosét.
A meglehetősen nehéz körülmények között játszó iráni csapat a szigorú eljárás ellenére tisztesen helytáll a csoportjában, még a továbbjutásra is van esélye.
Lamine Yamal megszerezte első világbajnoki gólját és még egy, a hajrában érvénytelenített lesgól is belefért.
Bár mindkét csapat továbbjuthat, de ehhez alighanem bravúrra lenne szükségük.
Elszenvedték második vereségüket is, így minden esélyük elúszott a továbbjutásra.