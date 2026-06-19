A legsikeresebb lemaradás

vagyon;Orbán család;

2026-06-19 06:00:00 CEST

Az elmúlt másfél évtized Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt - ezt maga Orbán Viktor állítja.

Ha ezt a családjára érti, maradéktalanul igaza van. Leánya, Ráhel és veje, Tiborcz István a Forbes becslése szerint 2025-ben 211 milliárd forintos vagyonnal az ország tizenharmadik leggazdagabb családja volt. Apja, Orbán Győző cégbirodalma 408 milliárd forintos forgalmából söpört be hasznot, és ebből több milliárd forint osztalékot tett zsebre. Orbán legjobb és legrégibb barátja, a korábbi vidéki gázszerelő, Mészáros Lőrinc 591,3 milliárd forintos vagyonával a világ ezer leggazdagabb embere között van.

Az Orbán család fent említett mesés meggazdagodása úgy következett be, hogy Magyarország Európában az élre tört a korrupció tekintetében. Tizenöt-tizenhat évvel ezelőtt még tizennégy ország volt Európában korruptabb Magyarországnál. A helyezés sokat javult, de nem tűzném ki az “Európa legkorruptabb országa” címet nagy sikerként a kalapomra.

Ha viszont nem a családja, hanem Magyarország legsikeresebb másfél évtizedét érti alatta, akkor sajnos meglehet, hogy nem ismeri a tényeket. Hadd sorakoztassam tehát ide őket. 2010-ben, amikor Orbán megkezdte 16 éves regnálását, az egy főre jutó GDP szerint Magyarország a 41. helyen állt az európai országok rangsorában. Milyen magasra emelkedtünk erről a kiinduló pontról?

Az összes európai országot vizsgálva a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2025-ös adatai szerint az egy főre jutó nominális GDP alapján Magyarország a 40. és 50. hely közötti sávban helyezkedik el a kontinentális rangsorban. Az ország az EU átlagának kereken háromnegyedét érte el, és ezzel csupán Görögországot és Bulgáriát előzte meg az EU-n belül. Hát ez nem tűnik a legsikeresebbnek. Ha az egy főre számított GDP vásárlóerőben mért értékét nézzük, ezek az országok vannak Európában még mögöttünk: Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Horvátország, Szlovákia, Montenegro, Macedónia, Albánia, Szerbia, Lettország és Románia. Ebből a listából is úgy látszik, hogy nem hagytunk le senkit. Sikernek ezt sem nevezhetjük.

Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a boldog, békés öregkorra való esély, vagyis hogy hogyan boldogul egy élet munkája után egy ország idősebb lakossága. Az öregséget vizsgáló nemzetközi kutatócsoport szerint 18 ország között Norvégia, Svédország, és az USA áll az első helyeken, Magyarország pedig az utolsón. Hát ez sem tűnik a legsikeresebbnek.

Ha a lakosságnak az Európai Unió átlagához mért fogyasztását vizsgáljuk, akkor Magyarország - csupán Bulgáriát megelőzve - az utolsó előtti helyen áll, és az EU átlagos fogyasztásának 62 százalékát éri el. Ez sem valami nagy siker.

A lakosság jólétének nemzetközi statisztikákban általánosan használt mércéje a születéskor várható élettartam. Nos, ebben a tekintetben csak Romániában és Ukrajnában kedvezőtlenebb a helyzet, mint Magyarországon. Viszont a férfiak Szlovákiában 1 évvel, Horvátországban 2,6 évvel, és az ugyancsak szomszédos Ausztriában 7 évvel élnek tovább, mint Magyarországon. Összeurópai rangsorban mindez úgy néz ki, hogy 50 európai ország között a magyar férfiak a 8., a magyar nők a 10. legrövidebb életűek.

Mindezt összegezve egyértelmű, hogy az Orbán Viktor által dicsőített másfél évtized aligha tekinthető az elmúlt száz év legsikeresebb korszakának Magyarországon. Ezzel nem állítom, hogy a legsikertelenebb lett volna, hiszen gazdag a magyar történelem, és volt ennél rosszabb is: például 1930 és 1945 között.