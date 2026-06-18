Robbanásokat és lövöldözéseket jelentettek a nigeri repülőtéren

repülőtér;robbanás;lövöldözés;Niger;Niamey;

2026-06-18 09:59:00 CEST

Több mint egy órán keresztül lehetett lövéseket hallani csütörtök reggel, a területet a biztonsági erők lezárták.

Csütörtök kora reggel több mint egy órán át tartó lövöldözést és robbanásokat lehetett hallani a Niameyben, Niger fővárosában található repülőtéren, a területet a biztonsági erők lezárták – írja a Reuters.

A hírügynökség beszámolója alapján az első robbanások helyi idő szerint körülbelül reggel 6 órakor történtek, és közel két órával később is hallatszott szórványosan lövöldözés. Egy biztonsági forrás szerint úgy tűnik, hogy a repülőtér támadás alatt állt, a nigeri kormány azonban egyelőre nem kommentálta a történteket.

A repülőtér ellen januárban is jelentettek támadást, amit akkor a térségben működő, az Iszlám Államhoz kötődő szervezet vállalt magára. A nyugat-afrikai ország – akárcsak szomszédos Mali és Burkina Faso – nehezen tudja visszaszorítani az al-Kaidához és az Iszlám Államhoz köthető dzsihádista csoportok támadásait, amelyek a három országban több ezer ember életét követelték.