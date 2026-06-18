lakástűz;Tiszaroff;emberölés kísérlete;

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Halálosan megfenyegette édesanyját és annak párját, őrizetbe vették a lakástüzet okozó tiszaroffi férfit

A 19 éves fiatal több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki.

Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatalembert, aki Tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a 19 éves fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin aztán „belobbant” – írták a közleményben.

A nyomozók őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismerte tettét, a rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlete miatt rendelt el nyomozást.

A városvezető hat éve megszavaztatott magának egy nyelvpótlékot, amit azóta rendszeresen felvett, csakhogy mindössze egy olyan papírja van, amely nem jogosítja fel ilyen juttatásra. Az ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt fordult a bírósághoz. 