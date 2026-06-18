Halálosan megfenyegette édesanyját és annak párját, őrizetbe vették a lakástüzet okozó tiszaroffi férfit

Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatalembert, aki Tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön.
A tájékoztatás szerint a 19 éves fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin aztán „belobbant” – írták a közleményben.
A nyomozók őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismerte tettét, a rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlete miatt rendelt el nyomozást.