Vádat emeltek Mezőcsát fideszes polgármestere ellen, aki valódi nyelvvizsga nélkül vett fel kétmillió forint nyelvi pótlékot

Nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt vádat emelt a Mezőkövesdi Járási Ügyészség Siposné Horváth Anita mezőcsáti fideszes polgármester nyelvvizsga-ügyében – számol be a 24.
A városvezető a lap szerint azután került a hatóságok látókörébe, hogy Ferge István volt polgármesterjelölt tavaly nyáron feljelentést tett a rendőrségen. Siposné 2020-ban szavaztatott meg magának a képviselő-testülettel nyelvpótlékot, amit azóta rendszeres juttatásként fel is vett. A eltelt időszakban kiutalt pótlék teljes összege mára mintegy 2 millió forintra duzzadt.
A polgármester tavaly az őt ért „támadásokra válaszul” egy videóban bemutatta a vizsgadokumentumát, amelyről azt állította, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem intézményi nyelvvizsgája volt. A momentumos Tompos Márton azonban 2025 októberében kiderítette, hogy az egyetem honlapján található szabályzat alapján az úgynevezett „diplomamentő” nyelvvizsga nem használható állami nyelvvizsgaként, továbbá nyelvi pótlék felvételére sem jogosít.
A polgármesternő mindezek ellenére azt állította, hogy a vizsgaügy csak azért került napirendre, mert a Tisza Párt és Magyar Péter helyi fórumán „kiállt Mezőcsát érdekeiért”. Ferge István a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, a hatósági vizsgálatban sokáig nem történt előrelépés, de április 12. után felgyorsultak az események. Az ügyészség a 2020-2026 közötti időszakra kiterjedő csalás vizsgálatát kiterjesztette a Mezőcsát akkori jegyzőjére is, aki a feljelentő szerint aktívan közreműködött abban, hogy a diplomamentő okirattal megtévesszék a testületet a kifizetés jogosságáról – írja a lap.