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Vádat emeltek Mezőcsát fideszes polgármestere ellen, aki valódi nyelvvizsga nélkül vett fel kétmillió forint nyelvi pótlékot

A városvezető hat éve megszavaztatott magának egy nyelvpótlékot, amit azóta rendszeresen felvett, csakhogy mindössze egy olyan papírja van, amely nem jogosítja fel ilyen juttatásra. Az ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt fordult a bírósághoz. 

Nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt vádat emelt a Mezőkövesdi Járási Ügyészség Siposné Horváth Anita mezőcsáti fideszes polgármester nyelvvizsga-ügyében – számol be a 24.

A városvezető a lap szerint azután került a hatóságok látókörébe, hogy Ferge István volt polgármesterjelölt tavaly nyáron feljelentést tett a rendőrségen. Siposné 2020-ban szavaztatott meg magának a képviselő-testülettel nyelvpótlékot, amit azóta rendszeres juttatásként fel is vett. A eltelt időszakban kiutalt pótlék teljes összege mára mintegy 2 millió forintra duzzadt.

A polgármester tavaly az őt ért „támadásokra válaszul” egy videóban bemutatta a vizsgadokumentumát, amelyről azt állította, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem intézményi nyelvvizsgája volt. A momentumos Tompos Márton azonban 2025 októberében kiderítette, hogy az egyetem honlapján található szabályzat alapján az úgynevezett „diplomamentő” nyelvvizsga nem használható állami nyelvvizsgaként, továbbá nyelvi pótlék felvételére sem jogosít.

A polgármesternő mindezek ellenére azt állította, hogy a vizsgaügy csak azért került napirendre, mert a Tisza Párt és Magyar Péter helyi fórumán „kiállt Mezőcsát érdekeiért”. Ferge István a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, a hatósági vizsgálatban sokáig nem történt előrelépés, de április 12. után felgyorsultak az események. Az ügyészség a 2020-2026 közötti időszakra kiterjedő csalás vizsgálatát kiterjesztette a Mezőcsát akkori jegyzőjére is, aki a feljelentő szerint aktívan közreműködött abban, hogy a diplomamentő okirattal megtévesszék a testületet a kifizetés jogosságáról – írja a lap.

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