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2026-06-17 19:04:00 CEST

Vádat emeltek Mezőcsát fideszes polgármestere ellen, aki valódi nyelvvizsga nélkül vett fel kétmillió forint nyelvi pótlékot

A városvezető hat éve megszavaztatott magának egy nyelvpótlékot, amit azóta rendszeresen felvett, csakhogy mindössze egy olyan papírja van, amely nem jogosítja fel ilyen juttatásra. Az ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt fordult a bírósághoz.