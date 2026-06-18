Az új országos tisztifőorvos bejelentette, hogy szombaton jön a 2-es vagy 3-as fokozatú hőségriasztás

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-18 11:12:00 CEST

Magyar Péter felkérte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy tekintse át a kórházak klimatizáltságát

Oroszi Beatrix új országos tisztifőorvossal közösen kezdte a kormányszóvivői sajtótájékoztatót Magyar Éva. Oroszi Beatrix elmondta, tartósan meleg, 30 fok feletti idő várható, ezért fel kell hívja a figyelmet annak egészségügyi kockázataira, a többlethalálozások elkerülése érdekében. Az előrejelzések szerint a hőségriasztást nagy eséllyel el kell rendelni szombaton ez vagy 2-es vagy 3-as fokozatú lesz. Elsősorban az idősek és a csecsemők vannak fokozott kockázatnak kitéve, továbbá azok, akik valamilyen alapbetegséggel rendelkeznek - közölte, majd elmondta az ilyenkor szokásos feladatot, vagyis, hogy többet kell inni, akkor is, ha valaki adott esetben nem érzi, hogy többet kell innia. 11 és 16 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjunk a napon.

Az egészségügyi ellátórendszer felkészült a hőségre, vagyis arra, hogy valószínűleg több embert kell majd ellátniuk, mindemellett Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet, hogy a hőségből adódó egészségügyi problémák nagy része megelőzhető. A klímaváltozással azonban a hőhullámok egyre gyakoribbá válnak - jelezte.

Az MTI kérdésére Oroszi Beatrix elmondta, Magyar Péter felkérte Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy tekintse át a kórházak klimatizáltságát, s ahol szükséges, ott a kormány forrásokat biztosít a helyzet kezelésre.

Vannak a fiókban hosszútávú tervek a klímaváltozás okozta problémák kezelésére, de szükség lesz társadalmi kampányokra is ezek tudatosítása érdekében - mondta az Economxnak.