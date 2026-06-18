Orbán Viktor: A tények embere vagyok

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2026-06-18 10:46:00 CEST

A volt miniszterelnök a korrupcióról és az EU-s kérdésekről is kapott kérdéseket, de kevés valódi választ adott.

Nem indult a választáson oroszbarát párt, magyar pártok indultak, a Fidesz egy patrióta párt, mi magyarbarát politikát folytatunk – mondta Orbán Viktor volt miniszterelnök a Népszavának szerdán Brüsszelben. Arról kérdeztük, hozzájárult-e a túlzott oroszbarátság a választási vereséghez.

A bukott kormányfő ma a Patrió­ta pártcsalád rendezvényén vesz részt. Ez az első brüsszeli látogatása a választási veresége óta, ahogy a most kezdődő uniós csúcs lesz az első, ahol már Magyar Péter kormányfő képviseli hazánkat.

A volt miniszterelnök a korrupció­ról és az EU-s kérdésekről is kapott kérdéseket, de kevés valódi választ adott.

Orbán azt állította, a választási vereségük ellenére a trend a patrióta pártok előretöréséről „szinte determinisztikus”, és egész Európában folytatódni fog. A 444.hu arról is kérdezte Orbánt, nem bánja-e, hogy túl sokat foglalkozott a nagy víziókkal a magyar alapszolgáltatások helyzete helyett. Erre azt válaszolta, hogy víziók nélkül nem lehet foglalkozni a kis ügyekkel, és „el kell dönteni, hogy házmester vagy, vagy miniszterelnök”, majd az egészségüggyel kapcsolatos kérdésre elmondta, mennyi problémát oldottak meg a 2010-es állapotokhoz képest.

Az uniós pénzek kérdése is előkerült. A TV2 kérdésére itt Orbán arról beszélt, hogy Magyarországot zsarolták, amire a kormánya vétóval válaszolt. Állítása szerint az EU következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetési ciklusára vonatkozó vétófenyegetéssel érte volna el, hogy Magyarország megkapja a befagyasztott pénzeket. A Népszava azt is felvetette, nem bánta-e meg, hogy a befagyasztott pénzek felszabadítása érdekében nem teljesítette Magyarország a Fidesz-kormány vállalásait, hiszen a volt kormányfő is elismerte, a gazdaság gyenge teljesítménye hozzájárulhatott a választási vereséghez. Válaszul csak visszautalt a korábbi mondataira az EU-s „zsarolásról”. A volt kormányfő állítása tényszerűen nem igaz, hiszen ahhoz, hogy elérje ezt, visszamenőlegesen kellett volna módosítani az évekkel ezelőtti jogszabályokat az összes tagállam, az Európai Bizottság és az Európai Parlament egyetértésével, amire nyilvánvalóan sem jogilag, sem politikailag nem volt esélye. Ehelyett a Tisza-kormány néhány hét alatt le tudta tárgyalni a korrupcióellenes elvárások teljesítését.

A korrupciós aggályokra hatékony választ adtak Orbán szerint, ugyanakkor nem érkezett érdemi válasz a Telex ezzel kapcsolatos kérdésére. Ekkor láthatóan kibillent a nyugodt válaszokból, és nem volt hajlandó meghallani a portál visszakérdezését.

Csak „sejtetéseknek és sugalmazásoknak” nevezte a 24.hu felvetésére azt is, hogy rendben vannak-e a Tiborcz Istvánnal kapcsolatos ügyek.

Orbán hangsúlyozta: a sejtetések nem az „ő világa”, mert ő „a tények embere”.

A migráció témájával kapcsolatban is számos korábbról is ismert állítást és csúsztatást is elismételt a Fidesz elnöke az MTVA és a Telex kérdésére is. Szerinte Magyarországnak nem kell végrehajtani a migrációs paktumot, nincsenek és nem is voltak migránstáborok, és tranzitzónák sem. Később ezt pontosította, hogy ő a tranzitzónákat bezárta. Valójában a Fidesz-kormány hozta azokat létre, ami az uniós jogba ütközik. A magyar törvényt az EU Bírósága elkaszálta, és azóta is napi egymillió eurós büntetést fizetünk, mert nem hajtjuk végre az ítéletet.