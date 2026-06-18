A Tisza-kormány célja, hogy a Hősök tere minőségi köztérré váljon, az autókat kitiltják a Városligetből

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:00:00 CEST

Az Orbán-kormány által kialakított projektek nagy része nem valósult meg.

A kormány döntött arról, hogy a Városliget esetében felülvizsgálja a korábban meghozott kormánydöntéseket, jövőképet adva annak fejlesztésének. Vitézy szerint az Orbán-kormánynak ambiciózus célkitűzése volt a Városliget átfogó fejlesztése, voltak is méltányolható elemei – ilyen a Magyar Zene Háza –, de a projektek nagy része nem valósult meg. A kormány arról döntött, hogy a korábban építési területként kordonnal körülvont területeket közparkként kívánja fejleszteni – nem további építési beruházásokat valósítana meg, hanem kiterjeszti a közparki részeket a Városligetben. A Városliget zöldítését Vitézy Dávidra bízta a Tisza-kormány.

Az átmenő autósforgalmat kiterelnék a Városligetből, és a Hősök terét „méltó közterületi rangra” emelnék, ennek is a zöldítése, minőségi köztérré alakítása a kormány célja, mindenben együttműködnek majd a Fővárosi Önkormányzattal és a zugló városvezetéssel is – ígérte. Hozzátette, ezen tervek megvalósítását azonnal megkezdik.

A mohácsi hídról szólva felidézte, korábban már döntöttek a beruházás felülvizsgálatáról. Még ma megkapja a Duna Aszfalt azt a levelet, amelynek jegyében építtetőként felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és az előleggel való elszámolásra szólítják fel a kivitelezőt. A híd műszaki tartalmát is felülvizsgálják, bizonyos részeit a munkáknak szintén felfüggesztik. A kormánynak nem célja, hogy ne legyen mohácsi híd, nem szeretnének „torzót” hagyni, nincs szó leállításról, észszerűen ebből kiszállni már nem is lehetne – mondta a miniszter, aki szerint beavatkozás viszont kell.