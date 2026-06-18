Vitézy Dávid bejelentette, hogy felülvizsgálják a trafikkoncessziókat

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:07:00 CEST

A dohánykoncesszióról Vitézy Dávid azt mondta, a monopolizált helyzet teljes szabályozási környezetét felülvizsgálják, a közpénzek és a közérdek védelmét szem előtt tartva. Az egész trafikkoncessziós kérdést átvilágítják, ami hosszú és nehéz folyamat lesz. Nem szeretnék a dohányzást népszerűsíteni, olyan szabályozást akarnak, amivel nem olyan szereplők gazdagodnak, akik nem transzparens eljárásban, nem megfelelő versenyben szereztek akár hosszú évtizedekre szóló kizárólagos jogokat. Hasonló a helyzet a kaszinókoncessziók esetében is – folytatta Vitézy Dávid –, majd felsorolta, hogy a választások előtt mely településeken ítélték oda hosszútávra koncesszoroknak a kizárólagos működtetési jogot. Van olyan szerződés is, ami 2061-ig érvényes – jegyezte meg, hozzáfűzve, itt is átfogó felülvizsgálat lesz.

A miniszter kitért arra, hogy döntött a kormány a Nemzeti Kommunikációs Hivatal működésének átalakításáról. Ez volt az a hivatal, amely minden állami cég, hatóság, minisztérium kommunikációs és rendezvényszervezési és egyéb beszerzését csoportosította, majd ítélte oda Balásy Gyula cégcsoportjának. Megszűnik az a kényszer, ami alapján minden állami szervezet csak rajtuk keresztül rendelhetett meg. „Újra eljön az az időszak, amikor egy egészségügyi intézmény egy tájékoztató kiadványt saját hatáskörben el tud indítani” – érzékeltette Vitézy egy példán keresztül. Az erről szóló kormányhatározat is már ma este megjelenik a Magyar Közlönyben.