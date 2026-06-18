Jövőre már vizsgálódhat Magyarországon az Európai Ügyészség, előveheti a Tiborcz Istvánra ráégő Elios-ügyet is

sajtótájékoztató;Elios-ügy;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:27:00 CEST

Kiterjesztik a javaslatot.

Elsőként a Kontroll kapott szót. A lap kérdésére Vitézy Dávid azzal indokolta, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás után 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhatnak, hogy lesz feladatuk a folyóügyek vizsgálatával. A javaslat lényege, hogy négy évre visszamenőleg teremtsék meg azt a jogot, hogy az egyes büntetőeljárásokban hogyan zajlott az uniós pénzek felhasználása. Ezt kiegészíti majd egy másik intézkedés, ahol uniós pénzből volt fizetve valami, majd a szabálytalanságok miatt kikerült alóla – amilyen Elios-ügy –, ezekre is kiterjesztik javaslatot.

Az Európai Ügyészség csak a jövő évben tudja majd megkezdeni Magyarországon a munkáját, de ez azt jelenti, hogy hat évre visszamenőleg vizsgálódhat majd – fogalmazott Vitézy Dávid.

Az Elios ügy a 2015-ig Orbán Viktor exkormányfő veje, Tiborcz István résztulajdonában álló Elios Innovatív Zrt. által elnyert 35 közvilágítási pályázat körül forog. Mint kiderült, az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF a 2009 és 2014 között elynyert pályázatok mindegyikével kapcsolatban tárt fel visszaéléseket, 17 pályázat esetében pedig megállapította, hogy „szervezett csalási mechanizmust” építettek ki. Ez azt jelenti, hogy úgy állapították meg a pályázati feltételeket, hogy csak a cég nyerhessen. A többi között Dunaújvárosban, Kalocsán, Gyálon, Szolnokon, Hévízen, Szekszárdon, Mezőhegyesen, Vácon, Siófokon, Hódmezővásárhelyen és Zalaegerszegen is a cég végezte a munkát, több városban is elégtelenül, olyannyira, hogy a környékbeliek panaszkodtak is az egyszerűen túl gyenge fényre, Akadt város – például Zalaegerszeg – ahol emiatt egyszerűen lámpacsere mellett döntöttek. (Az Európai Unió Bírósága elé az Eleven Gyál vitte az ügyet még 2019-ben a TASZ segítségével, pont a település rossz minőségű közvilágítása miatt.)

A 24 kérdésére, hogy a kormány ad-e forrást a Fővárosi Állatkertnek a Biodóm teljes értékű befejezéséhez, Vitézy azt válaszolta: ma már mindenki látja, hogy ez egy elhibázott koncepció volt. Nemcsak sok tízmilliárd forintba került volna, de a mai állatjóléti sztenderdek szerint kérdéses, mennyire lenne működőképes. A nyár folyamán növénykertként idén nyáron hasznosítják az épületet ideiglenesen, de érdemi tartalommal. Az új Városliget-projektnél meg kell nézni, hogyan lehet hasznosítani, de nincs rá még konkrét válasza a kormánynak. Arra a kérdésre, tervez-e lépni a Tisza-kormány azzal kapcsolatban, hogy a devizahiteles perekkel összefüggő kilakoltatások felfüggesztését többen megpróbálják kiskapukkal kijátszani, Magyar Éva azt mondta, a kormányülés napirendjén nem szerepelt a kérdés, de a későbbiekben foglalkoznak majd vele.