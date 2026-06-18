Újraindítják a gondolkodást a Nemzeti Galéria jövőjéről

sajtótájékoztató;Magyar Nemzeti Galéria;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:30:00 CEST

A Magyar Hang kérdésére Vitézy Dávid elmondta, a Nemzeti Galéria mostaNI elhelyezése nem tartható, mert a Várban található jelenlegi épület műszaki állapota olyan, hogy hosszútávon a műtárgyak épsége is veszélybe kerülhet. A kormány meg fogja vizsgálni hogy pontosan hogy és milyen módon lehet kezelni a helyzetet, de a Városligetbe történő áthelyezés projektje jelenleg egy torzó, mert Lázár János az ezzel kapcsolatos beruházást is leállította - emlékeztetett a tárcavezető. Mindemellett nem vetik el az ötletet, hogy a Városligetbe helyezzék át, de még nem végleges az ötlet, áttekintik a lehetőségeket. Újraindítják a Nemzeti Galéria jövőjéről való gondolkodást - mondta.