Ez kezd szórakoztató lenni, a Magyar Nemzet gyakorlatilag cáfolta a Fidesz vádjait a migrációs paktumról

Európai Unió;megállapodás;sajtótájékoztató;migráció;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:50:00 CEST

A Tisza-kormány annyit tehet, hogy a megállapodás bizonyos elemeit adott esetben nem hajtja végre.

A fideszes Magyar Nemzet a Kapitány István tárcájához tartozó átvilágításokról kérdez, Magyar Éva elmondta, hasonló átvilágítások gyakorlatilag az összes tárcánál zajlanak, ezek folyamatban vannak és a fejleményekről folyamatosan beszámolnak. Vitézy Dávid jelezte hogy külső forrásokat ezekhez nem vonnak be, erre vannak az államtitkárok, illetve a cégek felügyelőbizottságai, így ezeknek külön költségvonzata ebből a szempontból nincs, csak indokolt esetben vonnak be külső segítséget. Ha mégis szükség van külső beavatkozásra, az közbeszerzési eljárás keretein belül történik.

A migrációs paktumról a lap munkatársa felveti, hogy azt már elfogadták így változtatni már nem lehet rajta, mire Vitézy Dávid közölte hogy most gyakorlatilag cáfolta a Fidesz vádaskodásait, amelyek arról szólnak, hogy majd a Tisza-kormány fogad el valami új jogszabályt ezzel kapcsolatban. A kabinet annyit tehet, hogy a paktum bizonyos elemeit adott esetben nem hajtja végre - közölte Vitézy Dávid, hozzátéve, az Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalások semmilyen szuverenitásbeli kérdést, illetve szuverén jogokról való lemondást nem érintettek.

A kérdésre, hogy mennyi szuverenitásról kell lemondani akkor, amikor Magyar Péter azt mondja, hogy egy pici szuverenitásról le kell mondani, Vitézy Dávid felidézte, hogy amikor 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, azzal egy közösség részei lettünk és elfogadtuk annak közös szabályait, ennyi történt. Ez egy tudatos döntése volt Magyarországnak és a magyar népnek, de az uniós forrásokról szóló tárgyalásokon semmilyen tagállami jogkört nem kellett átadni.