Készülőben van a javaslat, hogyan mondassák le Sulyok Tamást

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:57:00 CEST

A Sulyok Tamás és a többi közjogi tisztségviselők elmozdítását célzó tervezett alkotmánymódosításról Magyar Éva kormányszóvivő azt mondta, az államfő nem mondott le a kiszabott határidőig, a kormányzati álláspont továbbra is világos: hivatalosan még nem tárgyalták ezt az ügyet, de készülőben van a javaslat, és továbbra is kitartanak amellett, hogy a köztársasági elnöknek távoznia kell.