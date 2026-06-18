Készülőben van a javaslat, hogyan mondassák le Sulyok Tamást

A Sulyok Tamás és a többi közjogi tisztségviselők elmozdítását célzó tervezett alkotmánymódosításról Magyar Éva kormányszóvivő azt mondta, az államfő nem mondott le a kiszabott határidőig, a kormányzati álláspont továbbra is világos: hivatalosan még nem tárgyalták ezt az ügyet, de készülőben van a javaslat, és továbbra is kitartanak amellett, hogy a köztársasági elnöknek távoznia kell.„Sulyok Tamás csak az időt húzza Orbán Viktor kedvéért, ezt az Alkotmánybíróság döntései olyanok, mintha egy bűnözőt kérdeznénk, mire ítélné magát”