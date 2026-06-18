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Készülőben van a javaslat, hogyan mondassák le Sulyok Tamást

A Sulyok Tamás és a többi közjogi tisztségviselők elmozdítását célzó tervezett alkotmánymódosításról Magyar Éva kormányszóvivő azt mondta, az államfő nem mondott le a kiszabott határidőig, a kormányzati álláspont továbbra is világos: hivatalosan még nem tárgyalták ezt az ügyet, de készülőben van a javaslat, és továbbra is kitartanak amellett, hogy a köztársasági elnöknek távoznia kell. 

„Akármilyen döntéseket hoznának a jövőben, ők hatalomfüggő és részrehajló döntéshozóknak bizonyultak, akik nem a törvény szelleme és betűje alapján járnak el. Megbízatásuk fenntartása meggátolná a demokratikus jogállam helyreállítását” – írják állásfoglalásukban.