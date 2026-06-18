Magyar Péter az Európai Parlament elnökével tárgyalt, őszig le kell zárni a 7. cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben

Európai Parlament;jogállamiság;hetes cikkely;Magyar Péter;Roberta Metsola;

2026-06-18 16:05:00 CEST

A miniszterelnök meghívta Roberta Metsolát Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a kormányfő beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén.

Magyar Péter csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve, az előző kormány „jogállam- és demokráciaellenes intézkedései” miatt indított 7. cikkes eljárást.

„Meghívtam az Európai Parlament elnökét egy magyarországi látogatásra, és megállapodtunk arról, hogy ősszel beszédet mondok az EP egyik strasbourgi ülésén” – írta a Facebook-oldalán közölt bejegyzésében a kormányfő.

A 7. cikkes eljárást még 2018-ban kezdeményezte az Európai Parlament, mert szerintük Magyarországon sérültek az EU alapvető értékei. Ennek a folyamatnak a végén akár fel is függeszthették volna Magyarország szavazati jogát, valójában viszont erre sosem volt meg a kellő akarat a többi tagállam részéről.

A Tanácsban a tagállamok rendszeresen tartottak meghallgatásokat, ott az Orbán-kormány képviselő is elmondhatták álláspontjukat, de semmilyen szavazásra nem került sor, mert a folyamat következő lépéséhez a tagállamok négyötödének támogatása kellett volna, ami nem volt meg. A szankcionáláshoz, a szavazati jog elvételéhez az összes tagállam egyetértése kellett volna.

Most az a kérdés, hogy mikor lehetne vége a folyamatnak. A hivatalos lezáráshoz az Európai Parlamentre is szükség van, hiszen ők kezdeményezték az eljárást. Hogy elégségesek-e az elmúlt hetekben bejelentett átláthatósági és korrupcióellenes reformok, arra hivatalosan még nincs válasz. Várhatóan ősszel tényfeltáró EP-delegáció érkezhet Magyarországra, hogy értékelje a reformokat.

A 7. cikkes eljárás esetében nincsenek olyan konkrét elvárások, mint a befagyasztott uniós források esetében. Utóbbi esetben az előző magyar kormány vállalásait kell teljesíteni ahhoz, hogy valóban érkezhessenek az eurómilliárdok Magyarországra. Ezek legnagyobb részéről szólt a májusi politikai megállapodás Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök között, ehhez képest a 7. cikkes eljárás egy tisztán politikai folyamat.