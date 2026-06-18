Kilép a Fidesz-frakcióból Junghausz Rajmund újbudai képviselő

Fidesz;önkormányzat;Újbuda;XI. kerület;Junghausz Rajmund;

2026-06-18 14:04:00 CEST

Úgy véli, a jövőben nagyobb eredményeket akkor tud jó eséllyel elérni, ha megszabadul a pártpolitikai béklyóktól.

„Az elveim nem változtak. Mára egyértelművé vált számomra, hogy akkor maradhatok továbbra is önmagam és lehetek hiteles, ha pártoktól függetlenként folytatom a munkámat. Ezért kilépek a frakcióból” – közölte Junghausz Rajmund a Facebook-oldalán. Bár az önkormányzati képviselő nem tagja a pártnak, a Fidesz frakcióját erősítette.

Bejegyzésében egyebek mellett úgy fogalmazott: „Több mint 20 éve értetek dolgozom. És most is csak nektek tartozom elszámolással. Aki emiatt csalódik bennem, azt sajnálom. Aki pedig azért bízott eddig bennem, mert nem pártjelvényt hordok, hanem a saját nevemet, annak köszönöm. Remélem, hogy a nap végén neked is az számít, hogy a képviselő elvégezte-e a rábízott feladatot, megtett-e mindent azokért az emberekért, akiktől a felhatalmazását kapta.”

Junghausz Rajmund azt írta, eljutott oda, hogy a saját lelkiismerete fontosabb, mint bármelyik politikai tábor öncélú elvárása. „A holnapelőtt dilemmái meghaladták bennem a múltat. Ígérem neked, hogy ezután is szeretnék majd együttműködni – párthovatartozásra tekintet nélkül – mindenkivel, aki felelősen akar dolgozni Újbudáért. Célom, hogy szabadon, minden erőmmel továbbra is értetek dolgozzam és a ti érdekeiteket képviseljem. A jövőben nagyobb eredményeket akkor tudok jó eséllyel elérni, ha megszabadulok a pártpolitikai béklyóktól” – hangsúlyozta.

Junghausz Rajmund korábban azzal lett ismert, hogy egy nyilvános Facebook-posztban bírálta Semjén Zsoltot, amiért nem járt még gyermekotthonban. Januárban, a Népszava Törésvonal című műsorában többek közt arról is beszélt: a gyermekvédelmi szakmában egyöntetűen azt gondolták Juhász Péter Pálról, hogy egy gyakorló seggfej, akinek semmi keresnivalója nincs ezen a területen.