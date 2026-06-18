A Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának kinevezését is visszavonta a belügyminiszter

Nemzeti Védelmi Szolgálat;Belügyminisztérium;Pósfai Gábor;

2026-06-18 15:35:00 CEST

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A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) vezetésében is személyi változásokról döntött Pósfai Gábor – derül ki a Belügyminisztérium csütörtöki közleményéből.

A tárca tájékoztatásában az áll, hogy a belügyminiszter „2026. június 18-ai hatállyal visszavonta Dr. Tomin Szilvia r. vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését, egyben 2026. június 19-ei hatállyal vezényelte és kinevezte Dr. Ródler Norbert r. ezredest a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatói beosztásába”.

A tárcavezető csütörtökön a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját is felmentette, erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.