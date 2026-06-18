A belügyminiszter felmentette a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját

Nemzeti Nyomozó Iroda;Pósfai Gábor;Jeney Áron;

2026-06-18 14:25:00 CEST

Jeney Áront négy évvel ezelőtt, 2022. július 1-jén nevezték ki az NNI élére.

Felmentette a szolgálat alól Jeney Áront, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatóját Pósfai Gábor belügyminiszter – tudta meg a HVG.

A portál felidézi, Jeney Áron 18 évet töltött a Nemzeti Nyomozó Irodánál, és négy évvel ezelőtt, 2022. július 1-jén nevezték ki igazgatónak.

Az értesülést később a Belügyminisztérium közleménye is megerősítette. A tájékoztatásból kiderül: a tárcavezető

„2026. június 18-ai hatállyal visszavonta Jeney Áron r. dandártábornok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójának vezetői kinevezését, egyben 2026. június 19-ei hatállyal a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatói beosztásába Schőn Péter Ernő r. ezredest nevezte ki.”

Pósfai Gábor korábban menesztette a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőjét, felmentette a budapesti rendőr-főkapitányt, és leváltotta az országos rendőrfőkapitányt és a Készenléti Rendőrség parancsnokát is.

Nemrég Tóth Gábor rendészeti államtitkár szavaiból az is kiderült: teljesen elveszik a Terrorelhárítási Központtól (TEK) a terrorfelderítést, a jelenleg három, személyvédelemmel foglalkozó testület, közöttük a TEK az országos rendőrfőkapitány irányítása alá kerül.