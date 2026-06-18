Magyar Péter: Dolgozik azon a kormány, hogy megszüntessék a napi egymillió eurós bírságot

bírság;menekültügy;EU-csúcs;Magyar Péter;

2026-06-18 19:09:00 CEST

A kormányfő azt mondta, egyeztetnek a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal is, hogy milyen megoldást találjanak az illegális migrációra, de jelenleg „tűzoltás folyik”.

Dolgozik azon a kormány, hogy megszüntessék a napi egymillió eurós bírságot, mondta Magyar Péter újságírói kérdésre a csütörtökön Brüsszelben tartott EU-csúcs kezdetén. A büntetést azért fizeti Magyarország, mert az Orbán-kormány menekültellenes törvényei uniós jogba ütköztek. Az erről szóló bírósági ítélet miatt két éve egy 200 millió eurós büntetésen túl napi egymillió euró bírságot fizetünk addig, ameddig át nem alakítjuk a jogszabályi környezetet.

Ahogy Magyar is utalt rá válaszában, az ítélet óta változott az EU-ban a jogszabályi környezet, éppen múlt héten lépett életbe a migrációs paktum nevű jogszabálycsomag, ami a korábbiaknál sokkal szigorúbb környezetet teremt a menedékkérőknek. Ezzel gyakorlatilag a korábbi tranzitzónához hasonló határmenti állomásokon is el lehetne bírálni egyes menedékkérők kérelmét gyorsított eljárásban. Bár a Fidesz rendszeresen azt állítja, hogy ezzel a kormány migránsokat fogadna be, a valóságban - ahogy azt a Tisza-kormány rendszeresen elmondja -, a menedékkérők átvétele helyett szakértői támogatást is fölajánlhat egy tagállam, ha akar.

Magyar Péter mostani válasza más, mint amit a héten ő és Pósfai Gábor belügyminiszter is állított, hogy hazánk nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot. A kormányfő most azt mondta,

egyeztetnek a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal is, hogy milyen megoldást találjanak az illegális migrációra, de jelenleg „tűzoltás folyik”.

Ukrajna kapcsán is optimistán nyilatkozott a miniszterelnök. Reményét fejezte ki, hogy két év után először lehet közös uniós álláspontot elfogadni az EU-csúcson. Bár a kormányfő szerint vannak még vitás kérdések, így például eltérő álláspontot képviselnek a tagállamok azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna csatlakozási folyamatában megnyissanak-e újabb úgynevezett klasztert, azaz egy sor tematikus fejezetet.

A huszonhét tagállam állam- és kormányfői az EU-csúcson, vagyis az Európai Tanács ülésén úgynevezett következtetéseket, vagyis politikai deklarációt fogadnak el. Az elmúlt hét évben Magyarország és időnként Szlovákia miatt Ukrajna esetében nem lehetett ilyen közös álláspontot elfogadni.