Molnár Zsolt kilép az MSZP-ből

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke egyértelművé tette: a párt közösségének politikai és erkölcsi védelmében elvárja Molnár Zsolttól, hogy a folyamatban lévő eljárás lezárultáig azonnal függessze fel tagságát - közölte a Magyar Szocialista Párt.
Azt írják, Molnár Zsolt a mai napon jogi képviselőjén keresztül válaszolt a pártelnök levelére. Válaszában arról tájékoztatta a Magyar Szocialista Párt vezetését, hogy kilép az MSZP-ből.
Döntését azzal indokolta,
hogy semmilyen módon nem szeretné, hogy a folyamatban lévő ügy személyes vagy politikai terhet jelentsen a Magyar Szocialista Párt számára, illetve hogy az eljárással összefüggésben a pártot támadások érjék.
A Magyar Szocialista Párt közleményében azt írja, tudomásul veszi Molnár Zsolt döntését. A párt álláspontja szerint mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez. A folyamatban lévő eljárás részleteit nem kívánják kommentálni, és annak lezárásáig tartózkodnak minden olyan kijelentéstől, amely megelőlegezné annak eredményét.
A Magyar Szocialista Párt továbbra is a választóktól kapott feladataira, a baloldali értékek képviseletére és a társadalmi igazságosságért folytatott munkára összpontosít - zárul a közlemény.„Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatása mögött az állhat, hogy előkerülhettek olyan tanúk, akik eddig kussoltak”Elrendelték Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt és öt másik személy letartóztatását, Molnár Zsoltot bilincsben vitték el