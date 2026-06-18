Molnár Zsolt kilép az MSZP-ből

MSZP;Molnár Zsolt;kilépés;

2026-06-18 18:48:00 CEST

A párt álláspontja szerint mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez.

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke egyértelművé tette: a párt közösségének politikai és erkölcsi védelmében elvárja Molnár Zsolttól, hogy a folyamatban lévő eljárás lezárultáig azonnal függessze fel tagságát - közölte a Magyar Szocialista Párt.

Azt írják, Molnár Zsolt a mai napon jogi képviselőjén keresztül válaszolt a pártelnök levelére. Válaszában arról tájékoztatta a Magyar Szocialista Párt vezetését, hogy kilép az MSZP-ből.

Döntését azzal indokolta,

hogy semmilyen módon nem szeretné, hogy a folyamatban lévő ügy személyes vagy politikai terhet jelentsen a Magyar Szocialista Párt számára, illetve hogy az eljárással összefüggésben a pártot támadások érjék.

A Magyar Szocialista Párt közleményében azt írja, tudomásul veszi Molnár Zsolt döntését. A párt álláspontja szerint mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez. A folyamatban lévő eljárás részleteit nem kívánják kommentálni, és annak lezárásáig tartózkodnak minden olyan kijelentéstől, amely megelőlegezné annak eredményét.

A Magyar Szocialista Párt továbbra is a választóktól kapott feladataira, a baloldali értékek képviseletére és a társadalmi igazságosságért folytatott munkára összpontosít - zárul a közlemény.