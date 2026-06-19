Kigyulladt egy magyar fiatalokat szállító busz Ausztriában, 30 embert kellett kimenteni

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2026-06-19 12:23:00 CEST

A sofőr azonnal félre tudott húzódni, a buszon utazó több mint 30 ember épségben elhagyta a járművet.

Kigyulladt egy magyar rendszámú turistabusz csütörtökön Ausztriában, a rajta utazó több mint 30 fő, köztük 27 magyar fiatal sérülések nélkül tudta elhagyni a lángra kapott járművet – vette észre az ORF erről szóló beszámolóját a Telex.

Az osztrák közszolgálati csatorna magyar nyelvű kiadásának cikke szerint a busz Stájerországban, az S6-os gyorsforgalmi úton haladt, amikor Hönigsberg közelében az utasok a motortérből kiáramló füstre és lángokra lettek figyelmesek. A sofőr azonnal félre tudott húzódni, és a buszon utazó több mint 30 ember épségben elhagyta a járművet.

A tűzoltóság több egységgel vonult a helyszínre, a lángokat sikerült megfékezniük, a busz hátulja azonban kiégett. Az utasokat pótlóbusz szállította tovább, a tűzoltók szerint a motortérben keletkezett tüzet technikai hiba okozhatta.