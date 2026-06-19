turizmus;repülés;WizzAir;poggyász;Budapest Airport;kálvin tér;

2026-06-19 12:22:00 CEST

Csomag nélkül is lehet indulni a ferihegyi repülőtérre, a Kálvin téren elindult a poggyászfeladás

Egyelőre csak a Wizzair utasai élhetnek a Kálvin téri poggyászfeladás lehetőségével, de a Budapest Airport jelezte, hogy bővülhet partnerei köre.