Csomag nélkül is lehet indulni a ferihegyi repülőtérre, a Kálvin téren elindult a poggyászfeladás

Nem kell a repülőtérig cipekedni, már a belvárosban feladhatják fel poggyászaikat a Budapest Airport utasai – számolt be a Turizmus portál a Budapest Airport közleményére hivatkozva. Az AirportHUB Bag Free HUB néven indult szolgáltatás révén a Kálvin téren - díj ellenében - történhet a bőröndfeladás, így az utasok tehermentesítve érkezhetnek a repülőtérre, és közvetlenül a biztonsági ellenőrzés felé haladhatnak.
A szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló repülőjáratok utasai számára érhető el, érvényes, QR- vagy vonalkódos beszállókártyával, a poggyászt pedig legalább négy órával az indulás előtt kell feladni. A folyamat az önkiszolgáló reptéri poggyászfeladás mintájára működik: a helyszínen címkét nyomtatnak, felhelyezik a csomagra, majd azt átadják a személyzetnek.
A portál tájékoztatása szerint a feladott poggyászok biztonságos szállítását a Budapest Airport szerződött partnere végzi zárt, felügyelt járművekben, a repülőtéren pedig a megszokott módon történik az ellenőrzés. A szolgáltatás egyelőre még csak a Wizz Air utasai számára érhető el, kivéve a bakui és tel-avivi járatokat, ugyanakkor a későbbi bővítés lehetősége már az indulás bejelentése kapcsán is felmerült, vagyis folyamatosan bővülhet a partnerek köre.