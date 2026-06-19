Lemondta amerikai útját az olasz külügyminiszter, miután Donald Trump azt állította, hogy Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért

Olaszország;Donald Trump;Giorgia Meloni;

2026-06-19 21:59:00 CEST

Az olasz kormányfő szerint az amerikai elnök kijelentései teljesen kitaláltak.

Donald Trump saját maga iránt érzett féktelen rajongása lényegében az egész világon ismert, Olaszországgal viszont most az élezi tovább az Egyesült Államok feszültségét, hogy az amerikai elnök úgy érzi, ugyanilyen rajongással tekint rá Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is - derül ki a Reuters beszámolójából.

Donald Trump az olasz La7 olasz tévécsatornának nyilatkozott a franciaországi G7-csúcstalálkozóval kapcsolatban, itt fejtette ki Giorgia Meloniról a többi között azt: – Valószínűleg örül, hogy beszéltem vele. Nem kellett volna beszélnem vele. Majd azt: – Könyörgött, hogy készítsek vele egy képet. Annyira szeretett volna egy képet velem. Nem készítettem volna el, de megsajnáltam őt.

Az amerikai elnök által megfogalmazottakat - amelynek eredeti hanganyagát az olasz csatorna nem adta ki, csak a szinkronizált verziót - kommentálva Giorgia Meloni közölte: – Donald Trump kijelentései teljesen kitaláltak. Őszintén szólva megdöbbentem. Nem tudom, miért viselkedik így az Egyesült Államok elnöke a szövetségeseivel és ráadásul nem is ez az első ilyen alkalom. Úgy folytatta, csalódást keltő, ahogy Trump az Egyesült Államok nyugati szövetségeseivel bánik. – Egy dologra viszont emlékeznie kell: sem én, sem Olaszország nem könyörög soha - szögezte le.

A történtek miatt Antonio Tajani olasz külügyminiszter közölte, hogy lemondja a jövő hétre tervezett amerikai látogatását. Mint fogalmazott, Donald Trump elnök súlyos és sértő szavai Giorgia Meloni miniszterelnökkel szemben egész Olaszországot sértik.

Giovanbattista Fazzolari, az olasz miniszterelnöki hivatal államtitkára ennél is keményebben fogalmazott: „Nem világos, hogy Trump szándékosan vagy alkalmatlanságból teszi tönkre az Egyesült Államok és Európa történelmi kapcsolatait” - mondta, hozzátéve, helytelen kirohanásaival népszerűtlenné tette az Egyesült Államokat az egész európai kontinensen, nemcsak Európának, hanem mindenekelőtt az Egyesült Államoknak ártva.

Giorgia Meloni korábban Donald Trump elkötelezett támogatójának számított, részt vett a tavalyi beiktatásán is, a nagy európai vezetők között egyedülként, s egyfajta hidat szeretett volna képezni Washington és az EU között. Az utóbbi időszakban azonban jelentősen megromlott a viszonyuk, ami annak is köszönhető, hogy Trump olaszországi népszerűsége igencsak megtépázódott a korábbi, XIV. Leó pápa ellen intézett kirohanásai és az Irán elleni háborúja miatt.