Információink szerint Hegedűs Zsolt aláírta az egészségbiztosító új főigazgatójának, Kaló Zoltánnak a kinevezését

kinevezés;NEAK;Kaló Zoltán;

2026-06-19 18:52:00 CEST

Az egészségügyi szakma már korábban üdvözölte a nemzetközileg is elismert egészségügyi közgazdász szerepvállalását.

Bár a Magyar Közlöny még nem jelent meg, információink szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter aláírta az egészségbiztosító új főigazgatójának, Kaló Zoltánnak a kinevezését. Mindeközben az önálló egészségügyi háttérintézmények és a megújuló szervezeti struktúra kialakítása még folyamatban van. A szervezeti átalakítások miatt több vezetői kinevezésre és az új intézményi és szervezeti szabályokra még egy kicsit várni kell.

A Népszava először még április 21-én írta meg, hogy bár a szakma egy meghatározó része Kiss Zsoltot, a múlt évben távozó főigazgatót várja vissza az intézmény élére, az intézményt Kaló Zoltánra bíznák.

Kaló Zoltán nemzetközileg is elismert egészségügyi közgazdász, aki egyetemi professzorként és kutatóintézeti vezetőként az egészségpolitika és az egészségügyi finanszírozás kérdéseivel foglalkozik. Az egészségügi szakmában korábban többen azt hangsúlyozták, hogy végre „szakmai és tudásalapú" irányítás jöhet az egészségbiztosításban, és visszatérhet az a szemlélet, amelyben az intézmény nem pusztán „kifizetőhelyként", hanem valódi társadalombiztosítóként működik.