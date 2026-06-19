A belügyminiszter bő egy héttel kinevezés után már fel is menthette a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányt

Pósfai Gábor belügyminiszter visszavonta egyik első kinevezettje, Tóth Tamás rendőr altábornagy megbízását, akit valamivel több mint egy hete, június 10-én bíztak meg a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság vezetésével – értesült több egybehangzó forrásból a 24. A tárca érdemben nem erősítette meg a lap értesülését, pusztán annyit írtak, hogy amennyiben mondandójuk lesz, arról „közlemények útján tájékoztatják a lakosságot”.
Tóth Tamás 2010 és 2014 között Budapest rendőrfőkapitányaként irányította a fővárosi rendőrséget, majd 2016-tól idén júniusig tíz éven át a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője volt. A portál információ szerint Tóth Tamást sok bírálat érte tekintélyelvű vezetési stílusa miatt, az állományon belül olyan negatív a megítélése, hogy kinevezése egy komolyabb leszerelési hullám kockázatát is magában hordozta.
Ezek a szakmai kritikák eljutottak Pósfaihoz is. A lapnak a Közszolgálati Rendőrszakszervezet (KRSZ) alelnöke, Tóth Zoltán megerősítette, hogy ők határozottan ellenezték a kinevezését, aggályaikat a belügyminiszter felé is jelezték.
A Bács-Kiskun megyei rendőrség élére azután kellett új vezetőt kinevezni, hogy Tóth Tamás elődje, Gulyás Zsolt május 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. A 24.hu úgy tudja, Tóth Tamás leváltása után a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság vezetésével Szabó Vendel ezredest bízhatják meg.