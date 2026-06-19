Órákig táncolt egy férfi a villamos tetején Budapesten, rendőröknek kellett leszedni róla

Videó;villamos;tánc;4-es 6-os villamos;

2026-06-19 20:03:00 CEST

Az esetről videó is készült, a férfi ellen közérdekű üzem működésének megzavarása miatt eljárás indult.

Órákig táncolt, ugrált és hajlongott az egyik villamos tetején egy férfi hajnalban Budapesten – számol be az RTL Híradó.

A illető miatt rendőröket kellett hívni, akik hosszas rábeszélés után tudták csak rábírni, hogy jöjjön le a villamos tetejéről. Az esetről videó is készült, amelyen látszik, hogy mentők is érkeztek a helyszínre. Végül egy felfújható óriáspárna segítségével hozták le a férfit, majd kórházba vitték.

Az eset során megsérült a villamos ablaktörlője és visszapillantó tükre is. Áramtalanítani kellett a szakaszt, amíg a férfi fenn volt a jármű tetején, emiatt a 4-es 6-os vonalán sokáig állt a forgalom, pótlóbuszok közlekedtek és még reggel is előfordultak késések. A rendőrség közérdekű üzem működésének megzavarása bűntett miatt eljárást indított a férfi ellen.