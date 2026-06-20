Az El Niño miatt egyhavi csúcsra drágult a kakaó

Az El Niño időjárási jelenség miatti aggodalmak jelentősen megemelték a kakaó árfolyamát a londoni tőzsdén – számol be a Portfolio.
A portál szerint a kakaó határidős jegyzése pénteken 3 százalékos emelkedéssel, tonnánként 3294 fonton zárt, a nap folyamán pedig az egyhavi csúcsot jelentő 3309 fontos szintet is elérte. A jegyzés heti szinten közel 15 százalékkal drágult, mivel a piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026-2027-es szezonra a nyugat-afrikai főtermés jelentősen visszaesik.
A robusta kávé ára eközben pénteken 1 százalékkal csökkent, így tonnánként 3592 dolláron zárt, ám heti szinten ezzel együtt is csaknem 2 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. Az árakat ebben a szegmensben is az El Niño hatásaitól való félelem tartotta magasan, mivel a száraz időjárás a két meghatározó robusta-termelő ország, Vietnam és Indonézia hozamát is veszélyezteti, ami tovább szűkítheti a globális kínálatot a következő szezonban – írja a lap.