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Képünk illusztráció

Az El Niño miatt egyhavi csúcsra drágult a kakaó

A piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026-2027-es szezonra a nyugat-afrikai főtermés jelentősen visszaesik.

Az El Niño időjárási jelenség miatti aggodalmak jelentősen megemelték a kakaó árfolyamát a londoni tőzsdén – számol be a Portfolio.

A portál szerint a kakaó határidős jegyzése pénteken 3 százalékos emelkedéssel, tonnánként 3294 fonton zárt, a nap folyamán pedig az egyhavi csúcsot jelentő 3309 fontos szintet is elérte. A jegyzés heti szinten közel 15 százalékkal drágult, mivel a piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026-2027-es szezonra a nyugat-afrikai főtermés jelentősen visszaesik.

A robusta kávé ára eközben pénteken 1 százalékkal csökkent, így tonnánként 3592 dolláron zárt, ám heti szinten ezzel együtt is csaknem 2 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. Az árakat ebben a szegmensben is az El Niño hatásaitól való félelem tartotta magasan, mivel a száraz időjárás a két meghatározó robusta-termelő ország, Vietnam és Indonézia hozamát is veszélyezteti, ami tovább szűkítheti a globális kínálatot a következő szezonban – írja a lap. 

Az átlagárak már pénteken a védett ár alatt voltak, de szombattól tovább mérséklődnek. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolajé bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. 