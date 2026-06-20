időjárás;drágulás;kávé;kakaó;El Niño;

2026-06-20 07:31:00 CEST

Az El Niño miatt egyhavi csúcsra drágult a kakaó

A piaci szereplők egyre jobban tartanak attól, hogy a 2026-2027-es szezonra a nyugat-afrikai főtermés jelentősen visszaesik.