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2026-06-19 15:38:00 CEST

Holnap tovább csökken az üzemanyagok ára

Az átlagárak már pénteken a védett ár alatt voltak, de szombattól tovább mérséklődnek. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolajé bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe.