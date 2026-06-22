Ősanyáink tisztessége nem érdemünk

genetika;

2026-06-22 06:00:00 CEST

Kedvenc családtagom meglepett egy genetikai kutatás befizetésével. Amint azt sokan tudják – gondolom –, ez az átvilágítás azt jelenti, hogy nyálból kiderítik az ember származási forrásait.

Nem örültem az ajándéknak. Egyszer már visszautasítottam. Biztos voltam benne, hogy a történelem viharaiban zsidó ősanyáimon átmentek a pogrombanditáktól Napóleon seregén át a nyugat-európai zsidóüldözések csőcselékéig számosan. Úgyhogy – gondoltam – minimum hat-nyolcféle genetikai lenyomatot biztosan találnak bennem a kémcsöves kutakodók, amely információk esetleg megzavarhatnák magyar identitásomat.

Ezzel szemben fél méterre kiugrott a szemem, amikor megkaptam a vizsgálat végeredményét. Kiderült, hogy a következő genetikai állományt örököltem őseimtől: 67,5 százalék askenázi zsidó (Közép-Európa), 31,5 százalék askenázi zsidó (Nyugat Európa), 1,0 százalék askenázi zsidó (Kelet-Európa).

Drága ősanyáim! (És ősapáim! Mert a megerőszakolások és félrelépések elmaradása a zsidó férfiaknak is köszönhető!) Ez truváj volt! Nem elemzem a genetikai jelentés hátterét, de Spiró egy vastag regényt írna belőle a padmalyában.

Kérkedni nevetséges volna, meg nincs is mire fel, nem az én érdemem a száz százalék,

ha ez egyáltalán érdem, de fogadni mernék, hogy úgymond „tiszta vérű” embert nem sokat találhatunk Európában. A Mesi (AI) szerint „nincs olyan mai európai nemzet, népesség, csoport, amelyikről tudományosan elmondható lenne, hogy »tiszta vérű« vagy genetikailag teljesen egységes eredetű.”

Visszatérve a magánvéremhez, kíváncsi vagyok, hogy ha az áprilisban letűnt kormány magyarkodó tagjai a kémcsőbe csorgatnák a nyálukat Orbántól Kövérig, plusz Novák Előd mint külsős, mit derítene ki a vizsgálat. Nem mintha érdekelne, hogy az egykori vagy a mai miniszterelnökben van-e görög, orosz, török vagy éppen indián vér. Felőlem százszázalékos eszkimó is lehet, ha boldoggá teszi az országot. És ebben az esetben ő lenne a legmagyarabb magyar.

A szerző író.

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