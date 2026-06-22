Kényszerpopulizmus

média;populizmus;

2026-06-22 06:00:00 CEST

Bizonyos kormányzati állásfoglalásokból, illetve intézkedésekből kiindulva belátható, hogy Orbán Viktor alaposan megkötötte utódjának a kezét. És most nem azokra a posztjukról eltávolítandó személyekre gondolok, akiket a bukott zsarnok annak idején éppen azért tett meg hosszú mandátumú közjogi méltóságokká, hogy majd egy következő kabinet intézkedéseit akadályozhassák hathatósan.

A választáson győztes párt alkotmányozó többsége előbb-utóbb úgyis lehetővé teszi ezeknek a székükhöz egyelőre görcsösen ragaszkodó báboknak az elmozdítását.

Nehezebb feladat viszont letérni a populizmusnak arról a kényszerpályájáról, amelyet még a Fidesz kampányüzenetei, valamint Magyar Pétert célzó támadásai jelöltek ki a jelenlegi végrehajtó hatalom számára. Mire gondolok?

Az örvendetes megújuláson átesett magyar diplomácia képviselői tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy Ukrajna védekezésének támogatása a birodalomépítő orosz despota agressziójával szemben nem csupán összeurópai, hanem magyar nemzeti érdek is. Magyar Péter kabinetje mégis minduntalan olyan kommünikéket ad ki, miszerint „mi nem küldünk fegyvert Kijevnek”. És ez cseppet sem meglepő, hiszen Orbán Viktor propagandagépezete még pár hónapja is azt szajkózta, hogy győzelme esetén a Tisza Párt háborúba viszi hazánkat. Mivel pedig a Fidesztől elhódított szavazóit a jelenlegi miniszterelnök mindenképpen óriásira duzzadt táborában akarja tartani, még a látszatát is el akarja kerülni az orbáni vádak beigazolódásának.

A Magyar-kormány energetikai szakértői azt is tudják, hogy az orosz energiahordozók korántsem pótolhatatlanok Magyarország számára. Amikor miniszterelnökünk mégis irreálisan késői határidőt nevez meg a Barátság-kőolajvezetéken hozzánk érkező szénhidrogének kiváltására, megint csak az egykori Fidesz-szavazók megtartása lebeg a szeme előtt. De a 2015 óta idegengyűlölettel operáló orbáni propaganda visszahúzó hatásának tudható be az úgynevezett vendégmunkás-stop bejelentése is a közelmúltban.

Azzal pedig, hogy megmaradt gazdasági hátországa révén Orbán Viktor kísérletet tesz a Népszava tönkretételére, véleményem szerint tudatosan csapdát állít Magyar Péternek.

Ha ugyanis a kormányfő a sajtószabadság szellemében a veszélyeztetett szociáldemokrata napilap segítségére siet, ellenzéki szerepbe kényszerült elődje kajánul kijelentheti: „lám, én megmondtam, a Tisza baloldali formáció!”. Amennyiben viszont magára hagyja a nagy múltú kiadványt, nem csekély számú balról érkezett szavazója ábrándul ki őbelőle.

A fentebb felvázolt kényszerpopulizmus azonban hosszabb távon ellehetetleníti a hatékony kormányzati munkát. Ha Magyar Péter a pragmatizmus útjára kíván lépni, szükségszerűen el kell engednie abnormálisan nagy szavazótáborának egy részét. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor pártjának kétharmados törvényhozási felhatalmazásával élve - és miként az már látható: a gazdaság törvényszerűségeire hagyatkozva - szét kell zilálnia Orbán Viktor roppant médiabirodalmát, mely Gyurcsány Ferenc után őt is karaktergyilkossággal fenyegethetné.