Őrizetbe vettek egy 16 budapesti éves fiút, a dédnagyanyja megölésével gyanúsítják

A fővárosi nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását annak az idős, 85 éves asszonynak a 16 éves dédunokáját, akit még hétfőn 2026. június 15-én este találtak holtan VIII. kerületi, Práter utcai lakásában – derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombati közleményéből. A fiú párját, egy 15 lányt bűnpártolással gyanúsították meg.
A rendőrök bejelentés alapján mentek hétfőn a józsefvárosi lakásba, ahol holtan találták a 85 éves lakót. – A szemle során felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki után hajtóvadászat indult.
A nyomozás eredményeként a BRFK életvédelmi osztályának nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőt, az idős nő 16 éves dédunokáját, akit emberölés bűntettel gyanúsítanak megalapozottan. A bűnpártolással gyanúsított lányt is őrizetbe vették, az ő letartóztatását szintén kezdeményezték.