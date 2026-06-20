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2026-06-20 11:27:00 CEST

Őrizetbe vettek egy 16 budapesti éves fiút, a dédnagyanyja megölésével gyanúsítják

A feltételezett elkövető párja, egy 15 éves lány ellen bűnpártolás a gyanú.