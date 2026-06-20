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2026-06-20 11:00:00 CEST

Távolsági busz és egy autó ütközött Csetényben, a sofőrök súlyosan, az utasok közül többen könnyen megsérültek

A menetrendszerinti buszjáraton csaknem negyvenen utaztak, a Veszprém megyei baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.