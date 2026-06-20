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Képünk illusztráció

Távolsági busz és egy autó ütközött Csetényben, a sofőrök súlyosan, az utasok közül többen könnyen megsérültek

A menetrendszerinti buszjáraton csaknem negyvenen utaztak, a Veszprém megyei baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.

Egy távolsági autóbuszjárat és egy személyautó ütközött össze Csetényben, a települést jelző táblánál, a Petőfi utca végén. A buszon mintegy negyvenen utaztak, az autóban csak a vezetője tartózkodott – adta hírül honlapján a szombat délelőtt tíz óra előtt történt balesetet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Az OKF azt közölte, hogy a kisbéri és a pétfürdői hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve dolgoznak a helyszínen, ahová egy mentőhelikopter is érkezett. A munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik.

Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel azt közölte, hogy az elsődleges információk szerint a menetrendszerinti autóbusz és személyautó ütközése következtében a gépkocsi vezetője és a buszsofőr is súlyosan megsérült: A busz csaknem negyven utasa közül néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Az újraélesztési kísérlet ellenére a kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni.