Távolsági busz és egy autó ütközött Csetényben, a sofőrök súlyosan, az utasok közül többen könnyen megsérültek

Egy távolsági autóbuszjárat és egy személyautó ütközött össze Csetényben, a települést jelző táblánál, a Petőfi utca végén. A buszon mintegy negyvenen utaztak, az autóban csak a vezetője tartózkodott – adta hírül honlapján a szombat délelőtt tíz óra előtt történt balesetet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
Az OKF azt közölte, hogy a kisbéri és a pétfürdői hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve dolgoznak a helyszínen, ahová egy mentőhelikopter is érkezett. A munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik.
Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel azt közölte, hogy az elsődleges információk szerint a menetrendszerinti autóbusz és személyautó ütközése következtében a gépkocsi vezetője és a buszsofőr is súlyosan megsérült: A busz csaknem negyven utasa közül néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek.