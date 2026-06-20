Ez kezd elfajulni, Karol Nawrocki megfosztotta Volodimir Zelenszkijt a lengyel kitüntetésétől, válaszul az ukrán külügyminiszter és az elnöki iroda vezetője lemondott a magáéról

Lengyelország;kitüntetés;Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;Karol Nawrocki;

2026-06-20 21:42:00 CEST

Egy kínos névválasztás ügye okoz feszültséget az amúgy nagyon közeli szövetségesi lengyel-ukrán viszonyban.

Egyre inkább elfajul a konfliktus Ukrajna és egyik legfőbb európai támogatója, Lengyelország között, amit a kijevi vezetés idézett elő, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május végén arról az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy kitüntetést, amely a korábban Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és Kelet-Galíciában az Ukrán Nacionalisták Szervezetével közösen (OUN) becslések szerint mintegy százezer lengyel civilt és zsidót mészárolt le 1943 és 1945 között.

A történtek miatt Karol Nawrocki lengyel elnök az X-en közzétett videóüzenetében bejelentette, hogy megfosztja ukrán hivatali kollégáját a legmagasabb lengyel kitüntetéstől, a Fehér Sas-rendtől. A lengyel államfő a korábbi, Orbán Viktorral szövetséges lengyel kormánypárt, a PiS támogatásával jutott pozíciójához, de az ellenséges ukrán gesztust nem csak ő, hanem a teljes lengyel politikai paletta is elítélte, hangsúlyozva Ukrajna hálátlanságát egyik legfontosabb szövetségesével, Lengyelországgal szemben. Lech Walęsa volt elnök, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetője közölte, hogy a rendelet hallatán leszedte hajtókájáról az ukrán nemzeti színű kitűzőt. Bár Ukrajna Moszkva elleni harcát továbbra is támogatni fogja, mondta, az elnökét már nem tudja támogatni. Leszek Miller volt baloldali kormányfő ahhoz hasonlította a lépést, mintha Németország a nácik egykori tömeggyilkos kivégzőosztagairól nevezné el egy katonai egységét. Donald Tusk miniszterelnök felszólította Ukrajnát, hogy keressen megoldásokat: ellenkező esetben „nem az empátia, hanem a rideg üzleti döntés fogja meghatározni kapcsolatainkat”.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter előzőleg azzal védekezett, hogy a szóban forgó nevet olyan katonák választották, akik csak az UPA Oroszország elleni harcának akartak emléket állítani, de ez láthatóan kevésnek bizonyult a feszültség enyhítéséhez, Karol Nawrocki bejelentette, megfosztja Volodimir Zelenszkijt a Fehér Sas-rendtől. Az államfő az erről szóló videózenetében mindazonáltal hangsúlyozta: – Ez a döntés nem az ukrán nép ellen irányul. Nem változtat a lengyel biztonságpolitika stratégiai irányvonalán sem. Eddig is és ezek után is támogatni fogjuk Ukrajnát, mert jól tudjuk, hogy az orosz agresszió Lengyelországra és Európára is fenyegetést jelent.

Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

Andrij Szibiha ezek után válaszul igazságtalannak és tiszteletlennek nevezte a döntést, és úgy vélte, hogy Lengyelország stratégiai hibát vétett, amelyből a Putyin-rezsiim profitál. Majd bejelentette azt is, hogy ő is visszaküldi korábban kapott lengyel kitüntetését, a Lengyel Köztársaság Érdemrendjének Parancsnoki Keresztjét.

Az MTI szerint később Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője és Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet is lemondott a korábban Lengyelország által nekik adományozott lengyel köztársasági érdemrend tiszti keresztjéről, tiltakozásul a lengyel elnöki döntés miatt. Sajnálatos módon Karol Nawrocki lengyel elnök barátságtalan lépést tett népünkkel szemben, amikor megfosztotta Ukrajna elnökét a korábban neki adományozott Fehér Sas-rendtől. Kétségtelen, hogy ez ajándék a moszkvai agresszor számára, amelyet az feltétlenül felhasznál majd Ukrajna és Lengyelország ellen egyaránt” - hangsúlyozta Budanov szombati Facebook-bejegyzésében. Szavai szerint Ukrajna és Lengyelország népeit hosszú múltra visszatekintő kapcsolatok kötik össze, történelmüknek pedig különböző, hősies és tragikus fejezetei is vannak. Ennek azonban szerinte mélyreható átgondolásra, nem pedig „durva politikai spekulációkra” kellene ösztönöznie.

„Ukrajna nem mondja meg egyetlen más népnek sem, hogyan tanítsa a saját történelmét. Ezért mi is fenntartjuk magunknak a jogot saját nemzeti emlékezetünkhöz és méltóságunkhoz. Meggyőződésem, hogy a lengyel elnök ezen gesztusának semmi köze az igazságossághoz vagy bármi hasonlóhoz. Hiszen milyen igazságosságról beszélhetünk, ha például az olasz fasiszta diktátort és Hitler szövetségesét, Benito Mussolinit mindmáig nem fosztották meg a Fehér Sas-rendtől?” - tette fel a kérdést az elnöki iroda vezetője. Hozzátette, hogy Ukrajna megfelelően értékelni fogja ezt az eseményt, ugyanakkor továbbra is ragaszkodni fog a nyílt partnerség elveihez valamennyi szövetségesével.

„Ukrajna továbbra is Európa egésze, így Lengyelország védelméért is harcol, amiért a legnagyobb árat fizeti. Mint minden ukrán, én sem maradhatok azonban tétlen, és nem nézhetem közömbösen, ahogyan polgárainkkal szemben alaptalanul és mesterségesen felpörgetik a gyűlölet gépezetét. Ezt figyelembe véve visszautasítom a Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét, amellyel tavaly a lengyel elnök tüntetett ki engem” - közölte Budanov. A tisztségviselő megjegyezte, hogy szerinte az ukrán társadalom is hasonló érzelmeket táplál, és támogatni fogja ezt a döntését.

Később Leonyid Kucsma - aki 1994-től 2005-ig volt Ukrajna elnöke - közölte, hogy ő is lemond a Fehér Sas-rendről, amellyel 1997-ben tüntette ki őt Lengyelország. „Ukrajna nem azért vette fel a harcot Oroszországgal, amely történelmi sérelmekkel indokolta invázióját, hogy más országok diktálják nekünk a történelmünket, és határozzák meg, kit tiszteljünk” - írta üzenetében, amelyet alapítványának sajtótitkára, Darka Olifer tett közzé a Facebookon.

Vaszil Bodnar varsói ukrán nagykövet szombaton szintén bejelentette, hogy visszaadja a neki adományozott Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét. „Megértve a jelenleg Lengyelországban uralkodó érzelmeket, nem tudom elfogadni azt a tényt, hogy Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna elnökét, Lengyelország barátját megfosztották a legmagasabb lengyel kitüntetéstől. (...) Az Ukrajna ellen Oroszország által folytatott háború körülményei között ezt a döntést különösen fájdalmasnak és emocionálisnak, az ukrán nép egésze ellen irányuló gesztusnak értékeljük” - fogalmazott.

Volodimir Zelenszkijt 2023 áprilisában tüntette ki a Fehér Sas-renddel Andrzej Duda akkori lengyel elnök „a Lengyelország és Ukrajna közötti baráti és sokoldalú kapcsolatok elmélyítésében tanúsított kimagasló érdemeiért, az európai demokrácia, béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés fejlesztése terén, valamint az emberi jogok védelme érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékenysége elismeréséül”.

Volhínia és Kelet-Galícia a második világháborúig tartozott Lengyelországhoz, utána a Szovjetunió, azon belül az Ukrán SZSZK, majd 1991-től a független Ukrajna részévé vált. A lengyel történetírás szerint a jelzett területeken az UPA és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) mintegy százezer lengyel civilt mészárolt le 1943 és 1945 között, amit Varsó népirtásnak minősített.

Ezzel szemben az ukrán kutatók szerint a megszálló hitleristák ellen küzdő lengyel Honi Hadsereg az UPA ellen is harcolt, és ebbe a lengyel civil lakosság is bekapcsolódott. Ukrán becslések szerint a Honi Hadsereg (AK) legalább 20 ezer ukránt ölt meg. Az ukránok által elkövetett mészárlások egy része szerintük így megtorlás volt UPA-partizánok és vétlen ukrán nemzetiségű civilek haláláért. Ukrán álláspont szerint az UPA Ukrajna függetlenségéért indított küzdelmet, és noha rövid ideig együttműködött a náci németekkel, alapvetően mindkét totalitárius rendszer, azaz a nemzetiszocialista, de főként a sztálinista szovjet erők ellen harcolt.