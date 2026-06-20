Donald Trump most már inkább nem is akarja, hogy Giorgia Meloni a rajongója legyen

Egyesült Államok;Olaszország;Donald Trump;rajongás;Giorgia Meloni;

2026-06-20 17:31:00 CEST

Az amerikai elnök előbb megfogalmazott egy elég képtelen állítást, aztán megsértődött.

Mint előzőleg a Népszava is beszámolt róla, egy elég képtelen konfliktust sikerült előidéznie Donald Trumpnak Olaszországgal, miután az amerikai elnök - Róma szerint teljesen légből kapottan - azt állította, hogy Giorgia Meloni olasz kormányfő könyörgött neki egy közös fotóért a franciaországi G7-csúcstalálkozón. A kiszólás miatt Antonio Tajani olasz külügyminiszter közölte, hogy lemondja a jövő hétre tervezett amerikai látogatását.

Az ügy fejleménye, hogy Donald Trump immár azt közölte, igazából nem is akarja, hogy Giorgia Meloni a rajongója legyen. Az NBC News szerint az amerikai elnök eképp fogalmazott: „Nagy rajongóm volt, de nem akarom, hogy az legyen, mert a NATO más tagjaihoz hasonlóan nem volt ott a szoros ügyében.” Utóbbi alatt a Hormuzi-szorost érti, amit Irán lezárt, miután az Egyesült Államok és Izrael háborút indított a perzsa állam ellen. A szoros lezárása után Trump felszólította a NATO-t, hogy vegyenek részt az iráni blokád megtörésében, azonban támadó háborúról lévén szó, a NATO-szövetségeseknek semmilyen kötelezettségük nem volt részt venni a konfliktusban és nem is tették - Olaszország sem. Ezen az amerikai elnök olyannyira megsértődött, hogy az Egyesült Államok NATO-ból való kilépése is felmerült, az amerikai katonai jelenlétet pedig drasztikusan csökkentette az európai kontinensen.

A könyörgésről szóló trumpi kiszólás után Giorgia Meloni arról is beszélt, hogy az amerikai elnök hosszú ideje kevesebb tisztelettel kezeli az Egyesült Államok nyugati szövetségeseit, mint az ellenségeit. Közölte, nem érti, miért viselkedik így az amerikai elnök a saját szövetségeseivel, de nem ez az első alkalom, hogy ez megtörténik.

Korábban az olasz miniszterelnök Donald Trump egyik fő európai szövetségesének számított, a fajsúlyos európai vezetők közül egyedül ő volt jelen az amerikai elnök 2025. évi beiktatási ceremóniáján. Azóta a viszonyuk jelentősen megromlott, részint azért, mert Olaszország is elutasította az iráni háborúban való részvételt, szintén jelentős részben pedig azért, mert Donald Trump XIV. Leó pápát is becsmérelte az iráni háború elutasítása miatt, amivel rendkívüli népszerűtlenségre tett szert az olaszok körében.