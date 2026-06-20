Nem volt telitalálat az ötös lottón

nyerőszámok;nyeremények;ötöslottó;Joker;

2026-06-20 19:28:00 CEST

És a Jokeren sem.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 25. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

13, 30, 31, 72, 77

5 találatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvényből 24 darab, az ő nyereményük egyenként 1 718 195 forint. 3 találatos szelvényből 2096-ot húztak ki, egyenként 21 550 forint értük a nyeremény. 2 találatos szelvényből 62 257 darab született, tulajdonosaik egyenként 2745 forintot vihetnek haza.

A Joker nyerőszámai a következők:

0, 5, 1, 9, 6, 5

A Jokeren szintén nem volt telitalálatos szelvény.