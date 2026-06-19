Turistautakra is kerülhetett az azbesztes zúzalékból, frissülő térképet készítettek a kirándulóknak

turistaútvonal;azbesztszennyezés;azbeszt;Országos Kéktúra;

2026-06-19 12:01:00 CEST

A Kéktúra egyes szakaszain is lehet azbeszt.

Jelzett turistautakat, így a Kéktúra egyes szakaszait is érintheti az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügye Nyugat-Magyarországon – közölte a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ), mely a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan igyekszik tájékozódni a potenciálisan szennyezett helyszínekről.

A közlemény felidézi, az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel: került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turistautakra is. A szövetség leszögezi, hogy a szabványosan jelzett turistaút-hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség felelősséget érez a túrázók egészségéért, ezért

megkezdte az azbesztszennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését.

Első körben az állami erdőgazdaságokat és a nemzeti park-igazgatóságokat kérdezték meg, hogy van-e tudomásuk olyan jelzett turistautakról, vagy a kirándulók által rendszeresen használt egyéb utakról, amelyekre azbeszttartalmú kőzúzalék kerülhetett. A beérkezett válaszok alapján eddig a Szombathelyi Erdészet Zrt. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak.

Ezek közé tartozik az Országos Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra egy-egy szakasza is, összesen körülbelül 5 kilométer hosszúságban, valamint további mintegy 30 kilométer más turistautakon.

A beérkezett adatokat a Magyar Természetjáró Szövetség térinformatikai rendszerében dolgozták fel, hogy a problémás útszakaszokat egy online turistatérképen, könnyen áttekinthető formában jeleníthessék meg. A térképet a beérkező új információk alapján folyamatosan frissíteni fogják, hogy indulás előtt a túrázók megnézhessék, hol kell számítaniuk azbeszttartalmú útburkolatra.

A közlemény kiemeli, igyekeznek adatokat gyűjteni további forrásokból is, ez azonban lassú folyamat, mert a potenciálisan azbeszttartalmú kőzúzalékkal borított utak létesítőinek és kezelőinek köre rendkívül széles.