Nem bírt egymással Ecuador és Curaçao

Ecuador;Curaçao;futball-vb 2026;

2026-06-21 09:19:00 CEST

Bár mindkét csapat továbbjuthat, de ehhez alighanem bravúrra lenne szükségük.

Az ecuadori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curaçao ellen szombaton az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság E csoportjában - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az ecuadori válogatott a 2006-os világbajnokság óta először juthat tovább a csoportkörből, ehhez azonban az utolsó, harmadik fordulóban a négyszeres győztes németeket kellene legyőznie.

A világbajnoki újonc Curaçao második mérkőzésén megszerezte első pontját, és matematikailag szintén továbbjuthat még, de Elefántcsontpart ellen csak a győzelem lehet elfogadható.

Az első játékrészben Eloy Room védéseinek köszönhetően tartotta a gól nélküli döntetlent a curaçaói válogatott, amely a négyszeres győztes németektől kapott ki 7-1-re az első fordulóban. A kapus teljesítménye nélkül ezúttal is jelentős hátrányba kerülhetett volna, mivel Ecuador a szünet előtt hatszor is eltalálta a kaput, mégis döntetlenre állt a mérkőzés. Gonzalo Plata, Enner Valencia és John Yeboah is egyaránt kétszer szerezhetett volna gólt, de a Miami FC kapusa minden lehetőséget hárított.

Fordulás után sem változott a játék képe, negyedórán belül a dél-amerikai együttes háromszor is betalálhatott volna, de Room mindháromszor a labda útját állta. A játékrész feléhez közeledve a karibi térség válogatottja először jutott el ellenfele kapujáig, sőt egy támadáson belül kétszer is gólt szerezhetett volna, de Leandro Bacuna és Livano Comenencia próbálkozásánál az ecuadori kapus, Hernán Galíndez is résen volt. Összességében Ecuador 15 kaput eltaláló lövéssel fejezte be a mérkőzést, de Room valamennyiszer védett, és csapata első világbajnoki szereplésén megszerezte első pontját a tornán.

Világbajnokság, E csoport, 2. forduló:

Ecuador-Curaçao 0-0

Kansas City, Arrowhead Stadion, 68 598 néző, v.: Ma Ning (kínai)