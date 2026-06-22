Hűsölés vízben és agilitypálya

Balaton;kutyák;strandok;

2026-06-22 09:30:00 CEST

Egyre több gazdi szeretné a nyári kikapcsolódást négylábú kedvencével együtt tölteni. Magyarországon szerencsére már több olyan strand és fürdőhely működik, ahol a kutyák is legálisan pancsolhatnak, de indulás előtt érdemes megismerni a szabályokat és a veszélyeket is.

A kutyatartók számára a nyári hőség egyik legnagyobb kihívása, hogy kedvencük számára is biztosítsák a felfrissülés lehetőségét. A legtöbb magyarországi strandon továbbra sem engedélyezett a kutyák fürdetése. A kijelölt fürdőhelyek többségére állatot bevinni tilos, ezért különösen fontos, hogy a gazdák csak hivatalos kutyabarát strandokat vagy kijelölt kutyás fürdőhelyeket keressenek fel. Ezek olyan speciálisan kijelölt partszakasz vagy strandterület, ahol a kutyák és gazdáik együtt fürödhetnek. Itt általában kutyaitató, ürülékgyűjtő, árnyékos pihenőrész, sőt egyes helyeken agility-pálya vagy kutyás programok is várják a látogatókat.

A legismertebb magyar kutyás strandok többsége továbbra is a Balatonnál található. Ilyen például a Fonyódi Kutyás Fürdetőhely, a Keszthelyi Kutyás Park és Strand és a Balatonföldvári Kutyabarát Fürdőhely. Dunavarsányban – sok egyéb stranddal egyetemben - viszont a kutyánkkal együtt fürödhetünk. A balatoni helyek évek óta a kutyás turisták kedvenc célpontjai közé tartoznak, így itt általában tömeggel is kell számolni hétvégente. Az idei szezonban a fonyódi fürdetőhelyen a felnőtt belépő 1200 forint, a kutyák után szintén 1200 forintot kell fizetni naponta. A diákok és nyugdíjasok kedvezményesen látogathatják a strandot. A keszthelyi kutyás strand esetében a szezon elején közzétett információk szerint a belépő nagyjából 700 forint személyenként, míg a kutyák után 500 forintot kérnek. Emellett napágybérlésre és akár VIP-részleg igénybevételére is lehetőség van. A balatonföldvári kutyafürdetőhely továbbra is a legkedvezőbb választások közé tartozik, mivel a használata ingyenes. A partszakaszon rámpák és lépcsők segítik a kutyák biztonságos vízbe jutását, miközben nagy zöldfelület áll rendelkezésre a játékhoz és pihenéshez.

A Balaton mellett egyre több település próbál nyitni a kutyás turisták felé. 2026-ban Siófokon is napirendre került új kutyás strand kialakítása. De fürdethető kutya a Hirdi strandon is, vagy Budapest közelében, a Fundy-tóban, és Zalában, a Borostyán-tóban.

A strandolás azonban nem csupán a fürdőzésről szól. A gazdáknak több fontos szabályt is be kell tartaniuk. A legtöbb helyen csak érvényes veszettség elleni oltással, chippel ellátott és egészséges kutya léphet be. Érdemes az oltási könyvet vagy annak digitális másolatát is magunknál tartani, mert azt egyes helyeken ellenőrizhetik – mondta el a Népszavának Nagy Angéla állatorvos.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári forróság a kutyákat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen nálunk friss ivóvíz, hordozható itatótál és árnyékos pihenőhely. „A világos szőrű vagy rövid orrú fajták különösen érzékenyek a hőgutára. A kutyák számára nemcsak a levegő, hanem a homok és a kövek hőmérséklete is veszélyes lehet. A felforrósodott talaj akár néhány perc alatt égési sérüléseket okozhat a tappancsokon.” A legfontosabb pedig, hogy zárt autóban soha ne felejtsük bent a kutyát még pár percre sem.

A vízparton a kutya viselkedésére is figyelni kell. Nem minden állat szeret úszni, ezért soha nem szabad erőltetni a vízbe menetelt – figyelmeztet a szakember. „A kutyák többsége ösztönösen tud úszni, de a hosszú testű vagy rövidlábú fajták gyorsabban elfáradhatnak, ezért számukra akár kutyamentőmellény használata is indokolt lehet.”

Az állatorvos elmondta, hogy strandolás után érdemes tiszta vízzel leöblíteni az állat bundáját, különösen akkor, ha algás vagy iszapos vízben fürdött. „A gazdiknak érdemes figyelni a vízminőségi riasztásokra, mert bizonyos algafajok kutyákra veszélyes méreganyagokat termelhetnek.”

A közös strandolás kiváló élmény lehet embernek és állatnak egyaránt, de csak akkor, ha a gazdák felelősen készülnek fel rá. A megfelelő felszerelés, az oltások, a folyamatos felügyelet és a strand szabályainak betartása nemcsak a saját kutya biztonságát szolgálják, hanem azt is, hogy a kutyabarát strandok hosszú távon is megmaradhassanak a négylábú vendégek számára.