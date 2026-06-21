Orbán Viktor: Propagandisztikus műbalhé a Szőlő utcai ügy

Fidesz;Orbán Viktor;Zsolt bácsi;Szőlő utca;

2026-06-21 12:43:00 CEST

Szerinte egy „nemzetközi eszkortfiút” használnak fel arra, hogy becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszenek.

Gyalázatos provokációnak és propagandisztikus műbalhénak tartja a Fidesz elnöke a Szőlő utcai ügyet.

Korábban az ellenzéki párt országgyűlési képviselője, Pócs János többször is azt állította, hogy az ügy koronatanúja, Bangó Sándor hazudott és pénzért nevezte meg Zsolt bácsi személyét. Közlése szerint az összeget a Kontroll alapítója, Magyar Márton adta oda Bangó Sándornak. A politikus emellett egy hangfelvételt is publikált, amely szerinte igazolja állításait. A fiatal szerint a bemutatott anyag hamis, ezért mind ő, mind Magyar Márton - a miniszterelnök testvére - feljelentést tervez tenni.

Orbán Viktor a Hír TV-nek azt monda, felháborító, hogy egy „nemzetközi eszkortfiút” használnak fel arra, hogy becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszenek. A volt miniszterelnök kifejtette, becsületükben megsértett embereknek bocsánatot és elégtételt kell kapniuk. Megjegyezte, hogy a kormányfőtől nem várnak semmit, mivel Magyar Péternek egyetlen, miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt azóta, hogy letette az esküjét. Miért pont most lenne? - zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.