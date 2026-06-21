Továbbra is tizenegy gyanúsítottja van a Szőlő utcai javítóintézet ügyének, jelenleg négyen vannak letartóztatásban

gyermekvédelem;Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2026-06-21 11:21:00 CEST

A koronatanú, Bangó Sándor július 9-én egy elmeorvosi szakértői vizsgálaton fog részt venni.

„Eddig tizenegy személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, akik közül négy terhelt van letartóztatásban” – tájékoztatta a Népszavát a Központi Nyomozó Főügyészség a Budapesti Javítóintézet körüli botrányban zajló eljárásról.

Mint ismert, Kovács Katalin KNYF-szóvivő egy februári nyilatkozatban jelezte, hogy a Szőlő utcai ügyben a gyanúsítások köre és a gyanúsítottak száma is emelkedett, gyanúsítottként már tizenegy személyt hallgattak ki. Az nemrég derült ki, hogy Bangó Sándor, a bűncselekmény-sorozat egyik áldozata és az ügy koronatanúja harmadszor is vallomást tett az ügyészségen és megnevezte „Zsolt bácsit”, aki állítása szerint szexuálisan bántalmazta őt. A vele történteket előbb a DK-nak arc nélkül, majd áprilisban egy Kontrollnak adott interjúban névvel és arccal mondta el.

Az továbbra is kérdéses, hogy egyáltalán milyen kapcsolat van „Zsolt bácsi” és a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények között. Eddig ugyanis a két ügy csak Bangó Sándor vallomásában került ténylegesen összefüggésbe. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkre azonban nem kaptunk konkrét választ az ügyészségtől, csak annyit írtak, hogy „a nyomozás kiterjed bármilyen olyan bűncselekményre, amely vonatkozásában gyanú merült fel”. Az Index Bangó Sándor harmadik vallomása után arról értesült a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségtől, hogy az ügyet egyetlen eljárásban vizsgálják.

Bangó Sándor szerdán a KlikkTV műsorában arról beszélt, hogy a vallomástételkor ugyan vállalta a poligráfos hazugságvizsgálatot, azt azonban egészségügyi okok miatt nem lehetett rajta elvégezni.

Hogy mégis bizonyítsa igazát, július 9-én egy elmeorvosi szakértői vizsgálaton fog részt venni, utána pedig a TikTok-oldalára közzéteszi „Zsolt bácsi” teljes nevét.

Noha Bangó Sándor korábban a TikTokon azt írta, az ügyészség arra kérte őt, hogy a nyomozás veszélyeztetésének elkerülése végett ne hozza nyilvánosságra a nevet, most ezt mégis megteszi.

Az ügyészségnek egyébként számos kérdést küldtünk a nyomozással kapcsolatban, többségükre azonban a büntetőeljárás eredményességére hivatkozva nem válaszoltak. „A rendelkezésre álló bizonyítékok és az elvégzett, valamint a tervezett nyomozati cselekmények megjelölésére és értékelésére az eljárás jelen szakaszában nincs mód” – írták.

UPDATE Cikkünk első változatában tévesen jelent meg, hogy a tizenegy gyanúsítottal nőtt a gyanúsítottak száma. A tévedésért elnézést kérünk.

A Szőlő utcai botrány 2025-ben robbant ki, amikor felmerült, hogy a rendőrség már évek óta tudhatott a javítóintézetben zajló bűncselekményekről, az elkövetőket pedig magas rangú politikusok védhetik. Tavaly májusban vették őrizetbe Juhász Péter Pál volt intézetigazgatót és élettársát, akiket emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítottak. Később kiderült, hogy Juhász szexuális bűncselekményeket is elkövethetett, és több fiatalkorút abuzálhatott. Az ügy akkor vett új fordulatot, amikor nyilvánosságra kerültek a javítóintézet biztonsági kamerás felvételei, amelyeken az látható, hogy Kovács-Buna Károly, a javítóintézet korábbi igazgatóhelyettese gyerekeket bántalmaz, az egyik gyerek fejét az asztalba veri, majd a földön rugdossa. Az események ezután felpörögtek, és az ügynek december végére már kilenc gyanúsítottja volt, beleértve az intézmény korábbi igazgatóját és élettársát, a korábbi igazgatóhelyettest és ügyintézőt, rendészeket és nevelőnőket.