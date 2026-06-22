A barátság vége

Donald Trump;Giorgia Meloni;

2026-06-22 06:00:00 CEST

A múlt heti G7-csúcs után sokan fellélegeztek Európában. Donald Trump nem borította fel a tárgyalóasztalt, nem alázta meg nyilvánosan a szövetségeseket, és a franciaországi találkozó legalább a felszínen meglepően gördülékenyen zajlott. Giorgia Meloni olasz kormányfő is arról beszélt, hogy a légkör pozitív volt. Az európai vezetők talán azt remélték, hogy végre megtanulták kezelni a kiszámíthatatlan, narcisztikus amerikai elnököt.

A botrány azonban nem maradt el, csak késve érkezett. Trump néhány nappal később azt állította, Meloni szinte könyörgött neki egy közös fotóért a G7-csúcson, ő pedig csak szánalomból egyezett bele. Ez nyilvános megalázás volt. Ráadásul mindezt azzal a Melonival szemben engedte meg magának, akit hosszú ideig Trump legjobb európai szövetségesének tartottak.

Az olasz kormányfő szokatlanul keményen válaszolt. Azt üzente: ő és hazája semmiért sem könyörög. Amikor pedig Trump azzal vádolta, romló népszerűsége miatt keresné újra Washington közelségét, azt mondta:

„Az én népszerűségem nem tartozik önre, foglalkozzon a sajátjával”. Ennél világosabban nehéz jelezni, hogy fagypontra jutott a viszony.

A mélyben persze nem egy fotó áll. Az iráni háború, az olaszországi amerikai bázisok használata. Trump szerint az USA megvédte Európát, ezért elvárhatja a támogatást és a támaszpontok használatát. Meloni azonban rámutatott: Olaszország szuverén állam, a kérdést megállapodások szabályozzák és Róma nem rendelheti alá magát Washington háborús logikájának.

A vita különösen tanulságos, mert Meloni eddig azt próbálta bizonyítani, hogy lehet egyszerre európai kormányfő, olasz szuverenista és Trump számára elfogadható partner. Az illúziót maga Trump rombolta le. A személyes jó viszony nála addig ér valamit, amíg a másik igazodik az akaratához. Amint egy szövetséges saját alkotmányos szabályaira, nemzeti érdekére hivatkozik, könnyen célponttá válik. A G7-csúcson tehát nem a harmónia bizonyosodott be, csak vihar előtti csend uralkodott. Egy biztos: Európának nem Trump hangulatához kell igazodnia, hanem saját érdekeihez.