Zálogházba adta a megölt dédnagyanyja fülbevalóját a Práter utcai gyilkosság feltételezett elkövetője

gyilkosság;Práter utca;

2026-06-21 15:21:00 CEST

Kihallgatásán azt állította, hogy egy véletlen baleset történt.

Zálogházba adták a Práter utcában megölt idős nő ékszerét a gyilkosság után - írja a Blikk.

A lap értesülése szerint a tizenhat éves gyanúsított a tizenöt éves barátnőjével együtt vitte be az ékszert, miután magához vette a nő fülbevalóját azt követően, hogy végzett vele.

A fiú kihallgatásán azt állította, hogy összeveszett a dédnagymamájával, meglökte, az asszony elesett, közben kiesett a fülbevalója, ő pedig elhozta azt. A vallomásában balesetként írta le a történteket, és azt mondta, nem akarta megölni a rokonát. A Blikk információi szerint a fiú június 13-án azért ment fel a rokonához, hogy pénzt és értékeket szerezzen. Miután az idős nő nem adott neki semmit, vita alakult ki, majd a fiú hátulról leütötte, egy éles eszközzel többször nyakon szúrta, végül telefont és ékszereket vitt el tőle. Az asszony holttestét később a lánya találta meg.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A tizenhat éves fiút őrizetbe vették, a tizenöt éves lányt pedig bűnpártolás miatt hallgatták ki, majd őt is őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség a fiú letartóztatását indítványozta. A gyanú szerint előre kitervelten, nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés történt. A tizenöt éves lány esetében az ügyészség lakásra korlátozott, nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet elrendelését kérte az emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás miatt.