Új vezetőt neveztek ki az Államadósság Kezelő Központ élére

Államadósság Kezelő Központ;Kármán András;

2026-06-21 19:14:00 CEST

Tardos Gergely felel majd az államadósság és a likviditás kezeléséért, a célok között az állami kamatköltségek csökkentése is szerepel.

Június 22-től Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) vezetését - jelentette be vasárnapi Facebook-posztjában a pénzügyminiszter.

Kármán András azt írta, Tardos Gergely az államháztartás finanszírozásáért, valamint az államadósság és a likviditás kezeléséért felel majd. A bejegyzés szerint fontos cél az állam kamatköltségeinek leszorítása is, hogy több forrás maradjon közszolgáltatásokra, köztük az egészségügyre, az oktatásra, a közösségi közlekedésre, más infrastrukturális fejlesztésekre és a közszférában dolgozók bérére.

Tardos Gergely több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. A poszt szerint pályája során a makrogazdasági elemzés, az előrejelzés, a monetáris és fiskális politika, valamint a kötvény- és devizapiacok területén szerzett szakértelmet.

Korábban az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank (OTP) Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját vezette igazgatóként. Ebben a pozícióban a magyarországi és leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, bankpiacméret-, hozamkörnyezet- és árfolyam-előrejelzésekért, az ezekhez kapcsolódó befektetési stratégiákért, valamint az ágazati kockázatok felméréséért felelt. Kármán András megjegyezte, Tardos Gergely rendszeresen részt vett a Magyarországra érkező külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalásokon is. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal és a devizatartalék-stratégiával foglalkozott.