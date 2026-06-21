Matolcsy Ádám bútorgyára hatalmas veszteséggel zárta a tavalyi évet

veszteség;bútorgyár;Matolcsy Ádám;

2026-06-21 13:51:00 CEST

Az Egyesült Arab Emírségekbe tudta növelni a legnagyobb mértékben az exportot.

Tetemes veszteséggel zárta 2025-öt Matolcsy Ádám bútorgyára, a Balaton Bútor Kft.; a cég saját tőkéje mínusz 187 millió forintra fordult - írja az Mfor a társaság beszámolója alapján.

A vállalkozás nettó árbevétele a 2024-es 3,8 milliárd forintról 1,4 milliárd forintra esett vissza, ami mintegy 61 százalékos csökkenés. A belföldi értékesítés különösen nagyot zuhant: a korábbi 3,3 milliárd forint után tavaly 834 millió forintot ért el. Az export közben 473 millió forintról 650 millió forintra nőtt, a végeredmény mégis 836 millió forintos veszteség lett.

A június 19-i taggyűlési határozat szerint a társaság vagyoni helyzete miatt 30 napon belül újabb taggyűlést kell tartani, hogy döntsenek a helyzet rendezéséről. A cég 2024-ben még 5,4 millió forint nyereséget ért el, de osztalékot akkor sem fizettek, a profitot az eredménytartalékba helyezték.

Matolcsy György volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám a Magyar Stratégiai Zrt.-n keresztül 80 százalékos tulajdonos a Balaton Bútor Kft.-ben. A fennmaradó 20 százalék Feodor Andrásé. Matolcsy Ádám a taggyűlésen nem személyesen vett részt, vezérigazgatói minőségében Zavadszky Norbert ügyvéd képviselte. A cég azt is kedvezőtlen fejleményként rögzítette, hogy elutasították a központosított eszközbeszerzési pályázaton benyújtott ajánlatát, pedig 2008-ban, 2012-ben és 2020-ban még nyert ilyen pályázaton.

A működést a beszámoló szerint az építőipari körbetartozások is nehezítették. Több elvégzett munka ellenértékét a partnerek a dokumentum elkészítéséig nem fizették ki, a garanciális visszatartások behajtása pedig elhúzódott, részben eredménytelenül.

Az exportbevételek növekedésén belül Nagy-Britanniába 281 millió, Németországba 138 millió, Dániába 97 millió, Hollandiába 35 millió, Svédországba 19 millió, Görögországba 4 millió, az Egyesült Arab Emírségekbe 53 millió, Norvégiába pedig 20 millió forint értékben szállítottak bútort. A legnagyobb növekedést az Egyesült Arab Emírségek és Norvégia hozta, 770, illetve 593 százalékos emelkedéssel.

Az Mfor a dubaji kapcsolatokkal összefüggésben felidézte, hogy a Vörösmarty tér 3. szám alatti iroda közvetett tulajdonosa május végén a dubaji székhelyű, Matolcsy Ádámhoz kötődő Minelley lett. A lap korábbi információként említette azt is, hogy Matolcsy Ádám értékes vagyontárgyait, köztük vintage autókat és bútorokat Budapestről Dubajba szállíttatja.