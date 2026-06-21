Kidőlt fák és leszakadt ágak miatt riasztották a tűzoltókat Budapesten

katasztrófavédelem;

2026-06-21 20:18:00 CEST

Sok munkát adott a viharos időjárás.

Kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongált tetőszerkezetek miatt több budapesti kerületben is munkát adott a viharos időjárás a tűzoltóknak - közölte vasárnap a katasztrófavédelem.

A tűzoltókat jellemzően a vihar okozta károkhoz hívták.

A XIII. kerületben, a Váci úton kidőlt fa akadályozta a forgalmat két sávon. A XI. kerületi Sáfrány utcában villanyvezetékre dőlt fát távolítottak el a tűzoltók. A XIV. kerületben, a Limanova térnél egy nagyobb fa parkoló autóra dőlt, a Nagy Lajos király útján pedig egy kéményt döntött le a vihar.

A katasztrófavédelem azt írta, a tűzoltók a munkálatok befejezése után azonnal indultak a következő helyszínre segítséget nyújtani.