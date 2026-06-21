Kigyulladt egy tehervonat mozdonya Verőce és Nagymaros közt

vasút;vonat;Nagymaros;Verőce;fennakadás;mozdonytűz;

2026-06-21 18:57:00 CEST

Már folyamatosan csökkennek a késések.

Kigyulladt egy tehervonat mozdonya Verőce és Nagymaros között, emiatt vasárnap délután leállt a közlekedés a szobi fővonal érintett szakaszán, estére azonban helyreállhat a menetrend - közölte a Mávinform.

A tájékoztatás szerint 18 órára befejezték az oltást, és visszakapcsolták a felsővezetéket, így a vonatok egy vágányon ismét közlekedhetnek Verőce és Nagymaros között. A késések fokozatosan csökkennek a vonalon.

A tűz miatt korábban hosszabb eljutási időre, kimaradó járatokra és Vác és Szob között pótlóbuszos átszállásra kellett számítani. Az oltás idejére a katasztrófavédelem leállította a vasúti forgalmat Verőce és Nagymaros között, a felsővezeték áramtalanítása miatt pedig Vác és Szob között teljesen szünetelt a közlekedés.

A fennakadás idején a Z70-es vonatok csak a Nyugati pályaudvar és Vác között jártak, Vác és Szob között pedig a Z70-es vonatok és a Jégmadár expressz helyett pótlóbuszok közlekedtek. A nemzetközi járatok, köztük a Metropolitan és Hungária railjetek, valamint a Metropolitan és Báthory EuroCityk a zavar végéig várakoztak.